https://ria.ru/20240220/putin-1928592309.html
Путин пообещал обсудить идею роликов о многодетности
Путин пообещал обсудить идею роликов о многодетности - РИА Новости, 20.02.2024
Путин пообещал обсудить идею роликов о многодетности
Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с правительством идею роликов, которые бы рекламировали многодетность. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T21:44
2024-02-20T21:44
2024-02-20T21:44
общество
технологии
россия
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с правительством идею роликов, которые бы рекламировали многодетность. На форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени" владелец медиахолдинга MAER Константин Майор высказал предложение о том, чтобы разработать критерии, по которым в рекламных роликах будет транслироваться контент о многодетности, проблемах демографии, об ученых профессиях. Также он предложил поставить задачи крупным рекламным компаниям и холдингам, которые производят контент, реализовать эту задачу с помощью рекламных роликов. "Давайте договоримся. Будем считать, что мы с вами такую задачу сегодня сформулировали и поставили. Нужны технические вещи, доработать ее. С правительством точно договоримся", - ответил на предложение Путин.
https://ria.ru/20240220/putin-1928592210.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, технологии, россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
Общество, Технологии, Россия, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин пообещал обсудить идею роликов о многодетности
Путин пообещал обсудить идею роликов, которые бы рекламировали многодетность