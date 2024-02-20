https://ria.ru/20240220/putin-1928592210.html

Путин призвал продумать организацию пространства в школах

Путин призвал продумать организацию пространства в школах - РИА Новости, 20.02.2024

Путин призвал продумать организацию пространства в школах

При капитальном ремонте школ надо не только обновить фасады зданий, перекрасить стены и полы, но важно создавать именно современное школьное пространство,... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T21:43

2024-02-20T21:43

2024-02-20T23:16

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. При капитальном ремонте школ надо не только обновить фасады зданий, перекрасить стены и полы, но важно создавать именно современное школьное пространство, заявил президент России Владимир Путин."Главное в такой работе, конечно же, не просто количество отремонтированных квадратных метров, а создание принципиально новых условий, в которых детям было бы удобно и интересно учиться", - сказал президент на совещании по программе капитального ремонта школ в режиме видеоконференции.Путин отметил, что "в ходе капитального ремонта нужно не только обновить инженерные системы, фасады зданий, перекрасить стены и полы, хотя и это важно"."Это что называется базовые вещи. Повторю, задачи, которые мы решаем в рамках данной программы, гораздо шире. Речь и о том, чтобы создавать именно современное школьное пространство для юных граждан нашей страны, причем во всех регионах, в городах и на селе", - сказал президент.Также Путин призвал тиражировать лучшие практики на всю страну."У нас практически в каждой школе есть своя изюминка какая-то, свои традиции, изюминка, и я сейчас обращаюсь к министру (просвещения РФ - ред.), Сергей Сергеевич (Кравцов - ред.), нужно конечно все это анализировать, лучшие практики распространять", - сказал президент.

https://ria.ru/20240220/putin-1928600333.html

https://ria.ru/20240220/putin-1928591517.html

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общество, россия, владимир путин