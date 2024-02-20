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Путин пообещал обсудить возможность продления программы по капремонту школ - РИА Новости, 20.02.2024
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21:39 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/putin-1928591517.html
Путин пообещал обсудить возможность продления программы по капремонту школ
Путин пообещал обсудить возможность продления программы по капремонту школ - РИА Новости, 20.02.2024
Путин пообещал обсудить возможность продления программы по капремонту школ
Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с кабмином возможность продления программы по капремонту школ до 2030 года. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T21:39
2024-02-20T21:39
общество
россия
владимир путин
сергей кравцов
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с кабмином возможность продления программы по капремонту школ до 2030 года.Глава государства во вторник проводит совещание по программе капитального ремонта школ в режиме видеоконференции. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов доложил президенту о программе капремонта школ."Конечно, по этому направлению будем идти дальше и обязательно с правительством обсудим продолжение этой программы до 2030 года. Эта программа хорошая и нужна", - сказал Путин.
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общество, россия, владимир путин, сергей кравцов
Общество, Россия, Владимир Путин, Сергей Кравцов
Путин пообещал обсудить возможность продления программы по капремонту школ

Путин пообещал обсудить продление программы по капремонту школ до 2030

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкПреподаватель в школьном кабинете
Преподаватель в школьном кабинете - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Преподаватель в школьном кабинете. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с кабмином возможность продления программы по капремонту школ до 2030 года.
Глава государства во вторник проводит совещание по программе капитального ремонта школ в режиме видеоконференции. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов доложил президенту о программе капремонта школ.
"Конечно, по этому направлению будем идти дальше и обязательно с правительством обсудим продолжение этой программы до 2030 года. Эта программа хорошая и нужна", - сказал Путин.
Учащиеся в коридоре школы - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Путин призвал создавать современное школьное пространство
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ОбществоРоссияВладимир ПутинСергей Кравцов
 
 
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