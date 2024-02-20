https://ria.ru/20240220/putin-1928591517.html
Путин пообещал обсудить возможность продления программы по капремонту школ
Путин пообещал обсудить возможность продления программы по капремонту школ - РИА Новости, 20.02.2024
Путин пообещал обсудить возможность продления программы по капремонту школ
Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с кабмином возможность продления программы по капремонту школ до 2030 года. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T21:39
2024-02-20T21:39
2024-02-20T21:39
общество
россия
владимир путин
сергей кравцов
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с кабмином возможность продления программы по капремонту школ до 2030 года.Глава государства во вторник проводит совещание по программе капитального ремонта школ в режиме видеоконференции. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов доложил президенту о программе капремонта школ."Конечно, по этому направлению будем идти дальше и обязательно с правительством обсудим продолжение этой программы до 2030 года. Эта программа хорошая и нужна", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240220/shkola-1928590561.html
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общество, россия, владимир путин, сергей кравцов
Общество, Россия, Владимир Путин, Сергей Кравцов
Путин пообещал обсудить возможность продления программы по капремонту школ
Путин пообещал обсудить продление программы по капремонту школ до 2030