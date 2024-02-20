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Путин разрешил сделки с контролируемыми заграничными акциями "Полиметалла" - РИА Новости, 20.02.2024
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21:38 20.02.2024 (обновлено: 23:36 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/putin-1928591227.html
Путин разрешил сделки с контролируемыми заграничными акциями "Полиметалла"
Путин разрешил сделки с контролируемыми заграничными акциями "Полиметалла" - РИА Новости, 20.02.2024
Путин разрешил сделки с контролируемыми заграничными акциями "Полиметалла"
Президент Владимир Путин одобрил сделки с контролируемыми иностранцами акциями Акционерного общества "Полиметалл", соответствующее распоряжение опубликовано на... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T21:38
2024-02-20T23:36
экономика
россия
владимир путин
полиметалл
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин одобрил сделки с контролируемыми иностранцами акциями Акционерного общества "Полиметалл", соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовых актов."Разрешить совершение сделок (операций) с долями в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Тасеевское" и акциями акционерного общества "Полиметалл", — отмечается в тексте.Там также поясняется, что эта мера вызвана недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций и обосновывается пятым пунктом указа президента от 5 августа 2022 года №520.Накануне Polymetal International сообщила о заключении соглашения по продаже всех ста процентов акций АО "Полиметалл" компании "Мангазея Плюс". Завершение сделки должно произойти до конца марта, для этого, в частности, потребуются одобрение акционеров и регуляторные разрешения. "Полиметалл" оценивается в 3,69 миллиарда долларов, включая долги."Полиметалл" — ведущий производитель золота и серебра с высококлассными активами, не требующими значительных капитальных затрат. В портфеле числятся десять производственных активов и три крупных проекта развития. Производство в текущем году ожидается на уровне 38 тонн в золотом эквиваленте. Количество сотрудников составляет примерно 12 тысяч человек.О покупке ООО "Тасеевское", у которого есть лицензия на разработку Тасеевского золоторудного месторождения, компания "Мангазея Майнинг" договорилась с Highland Gold в марте минувшего года.
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экономика, россия, владимир путин, полиметалл
Экономика, Россия, Владимир Путин, Полиметалл
Путин разрешил сделки с контролируемыми заграничными акциями "Полиметалла"

Путин разрешил сделки с контролируемыми иностранцами акциями АО "Полиметалл"

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин одобрил сделки с контролируемыми иностранцами акциями Акционерного общества "Полиметалл", соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовых актов.
«
"Разрешить совершение сделок (операций) с долями в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Тасеевское" и акциями акционерного общества "Полиметалл", — отмечается в тексте.
Там также поясняется, что эта мера вызвана недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций и обосновывается пятым пунктом указа президента от 5 августа 2022 года №520.
Накануне Polymetal International сообщила о заключении соглашения по продаже всех ста процентов акций АО "Полиметалл" компании "Мангазея Плюс". Завершение сделки должно произойти до конца марта, для этого, в частности, потребуются одобрение акционеров и регуляторные разрешения. "Полиметалл" оценивается в 3,69 миллиарда долларов, включая долги.
"Полиметалл" — ведущий производитель золота и серебра с высококлассными активами, не требующими значительных капитальных затрат. В портфеле числятся десять производственных активов и три крупных проекта развития. Производство в текущем году ожидается на уровне 38 тонн в золотом эквиваленте. Количество сотрудников составляет примерно 12 тысяч человек.
О покупке ООО "Тасеевское", у которого есть лицензия на разработку Тасеевского золоторудного месторождения, компания "Мангазея Майнинг" договорилась с Highland Gold в марте минувшего года.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
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