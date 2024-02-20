https://ria.ru/20240220/putin-1928591227.html

Путин разрешил сделки с контролируемыми заграничными акциями "Полиметалла"

Путин разрешил сделки с контролируемыми заграничными акциями "Полиметалла" - РИА Новости, 20.02.2024

Путин разрешил сделки с контролируемыми заграничными акциями "Полиметалла"

Президент Владимир Путин одобрил сделки с контролируемыми иностранцами акциями Акционерного общества "Полиметалл", соответствующее распоряжение опубликовано на... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T21:38

2024-02-20T21:38

2024-02-20T23:36

экономика

россия

владимир путин

полиметалл

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин одобрил сделки с контролируемыми иностранцами акциями Акционерного общества "Полиметалл", соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовых актов."Разрешить совершение сделок (операций) с долями в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Тасеевское" и акциями акционерного общества "Полиметалл", — отмечается в тексте.Там также поясняется, что эта мера вызвана недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций и обосновывается пятым пунктом указа президента от 5 августа 2022 года №520.Накануне Polymetal International сообщила о заключении соглашения по продаже всех ста процентов акций АО "Полиметалл" компании "Мангазея Плюс". Завершение сделки должно произойти до конца марта, для этого, в частности, потребуются одобрение акционеров и регуляторные разрешения. "Полиметалл" оценивается в 3,69 миллиарда долларов, включая долги."Полиметалл" — ведущий производитель золота и серебра с высококлассными активами, не требующими значительных капитальных затрат. В портфеле числятся десять производственных активов и три крупных проекта развития. Производство в текущем году ожидается на уровне 38 тонн в золотом эквиваленте. Количество сотрудников составляет примерно 12 тысяч человек.О покупке ООО "Тасеевское", у которого есть лицензия на разработку Тасеевского золоторудного месторождения, компания "Мангазея Майнинг" договорилась с Highland Gold в марте минувшего года.

https://ria.ru/20240219/zavod-1928317354.html

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экономика, россия, владимир путин, полиметалл