https://ria.ru/20240220/putin-1928591227.html
Путин разрешил сделки с контролируемыми заграничными акциями "Полиметалла"
Путин разрешил сделки с контролируемыми заграничными акциями "Полиметалла" - РИА Новости, 20.02.2024
Путин разрешил сделки с контролируемыми заграничными акциями "Полиметалла"
Президент Владимир Путин одобрил сделки с контролируемыми иностранцами акциями Акционерного общества "Полиметалл", соответствующее распоряжение опубликовано на... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T21:38
2024-02-20T21:38
2024-02-20T23:36
экономика
россия
владимир путин
полиметалл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869218852_0:4:3029:1708_1920x0_80_0_0_206b25b38485dd3a670d4977a39a0ead.jpg
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин одобрил сделки с контролируемыми иностранцами акциями Акционерного общества "Полиметалл", соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовых актов."Разрешить совершение сделок (операций) с долями в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Тасеевское" и акциями акционерного общества "Полиметалл", — отмечается в тексте.Там также поясняется, что эта мера вызвана недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций и обосновывается пятым пунктом указа президента от 5 августа 2022 года №520.Накануне Polymetal International сообщила о заключении соглашения по продаже всех ста процентов акций АО "Полиметалл" компании "Мангазея Плюс". Завершение сделки должно произойти до конца марта, для этого, в частности, потребуются одобрение акционеров и регуляторные разрешения. "Полиметалл" оценивается в 3,69 миллиарда долларов, включая долги."Полиметалл" — ведущий производитель золота и серебра с высококлассными активами, не требующими значительных капитальных затрат. В портфеле числятся десять производственных активов и три крупных проекта развития. Производство в текущем году ожидается на уровне 38 тонн в золотом эквиваленте. Количество сотрудников составляет примерно 12 тысяч человек.О покупке ООО "Тасеевское", у которого есть лицензия на разработку Тасеевского золоторудного месторождения, компания "Мангазея Майнинг" договорилась с Highland Gold в марте минувшего года.
https://ria.ru/20240219/zavod-1928317354.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869218852_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_941127dd67ece0132fae28ed0dc514db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, полиметалл
Экономика, Россия, Владимир Путин, Полиметалл
Путин разрешил сделки с контролируемыми заграничными акциями "Полиметалла"
Путин разрешил сделки с контролируемыми иностранцами акциями АО "Полиметалл"
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости.
Президент Владимир Путин одобрил сделки с контролируемыми иностранцами акциями Акционерного общества "Полиметалл", соответствующее распоряжение
опубликовано на портале правовых актов.
«
"Разрешить совершение сделок (операций) с долями в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Тасеевское" и акциями акционерного общества "Полиметалл", — отмечается в тексте.
Там также поясняется, что эта мера вызвана недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций и обосновывается пятым пунктом указа президента от 5 августа 2022 года №520.
Накануне Polymetal International сообщила о заключении соглашения по продаже всех ста процентов акций АО "Полиметалл" компании "Мангазея Плюс". Завершение сделки должно произойти до конца марта, для этого, в частности, потребуются одобрение акционеров и регуляторные разрешения. "Полиметалл" оценивается в 3,69 миллиарда долларов, включая долги.
"Полиметалл" — ведущий производитель золота и серебра с высококлассными активами, не требующими значительных капитальных затрат. В портфеле числятся десять производственных активов и три крупных проекта развития. Производство в текущем году ожидается на уровне 38 тонн в золотом эквиваленте. Количество сотрудников составляет примерно 12 тысяч человек.
О покупке ООО "Тасеевское", у которого есть лицензия на разработку Тасеевского золоторудного месторождения, компания "Мангазея Майнинг" договорилась с Highland Gold в марте минувшего года.
Ульяновский станкостроительный завод временно передали Росимуществу