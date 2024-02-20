Путин: более четырех тысяч школьных зданий привели в порядок за два года
Путин: более четырех тысяч школьных зданий привели в порядок за два года в РФ
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Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. За два года в России привели в порядок более четырех тысяч школьных зданий, заявил Владимир Путин на совещании о ходе реализации программы капитального ремонта учебных заведений.
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"За два года вместе с субъектами Федерации мы привели в порядок уже более четырех тысяч школьных зданий. Это означает, что не менее 1 800 000 детей стали учиться в современных комфортных условиях", — сказал президент.
Глава государства пояснил, что особое внимание уделяют развитию материально-технической базы образования в сельской местности.
"Это безусловный приоритет программы", — отметил Путин.
Российский лидер уточнил, что при капитальном ремонте учебных заведений нужно не просто обновить фасады зданий, перекрасить стены и полы — важно создавать именно современное школьное пространство.
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"Особое внимание прошу уделить — и правительство, и регионы — на все вопросы, связанные с безопасностью учеников. Здесь нужно действовать предельно четко, неукоснительно выполнять установленные требования, в том числе по оснащению школ системами экстренной связи с полицией, видеонаблюдения, оповещения. Наладить безопасную пропускную систему, создать условия для работы специалистов, отвечающих за охрану школьных зданий и территорий", — заявил глава государства.
Владимир Путин предложил создать программу капитального ремонта школ на съезде "Единой России" еще в 2021 году. Изначально она была рассчитана на пять лет, а ее реализацию закрепили в народной программе партии.
На сегодняшнем совещании президент пообещал обсудить с правительством возможность продления программы по капремонту школ до 2030 года.