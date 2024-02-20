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Путин: более четырех тысяч школьных зданий привели в порядок за два года - РИА Новости, 20.02.2024
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21:36 20.02.2024 (обновлено: 22:32 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/putin-1928590678.html
Путин: более четырех тысяч школьных зданий привели в порядок за два года
Путин: более четырех тысяч школьных зданий привели в порядок за два года - РИА Новости, 20.02.2024
Путин: более четырех тысяч школьных зданий привели в порядок за два года
За два года в России привели в порядок более четырех тысяч школьных зданий, заявил Владимир Путин на совещании о ходе реализации программы капитального ремонта... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T21:36
2024-02-20T22:32
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. За два года в России привели в порядок более четырех тысяч школьных зданий, заявил Владимир Путин на совещании о ходе реализации программы капитального ремонта учебных заведений.&quot;За два года вместе с субъектами Федерации мы привели в порядок уже более четырех тысяч школьных зданий. Это означает, что не менее 1 800 000 детей стали учиться в современных комфортных условиях&quot;, — сказал президент.Глава государства пояснил, что особое внимание уделяют развитию материально-технической базы образования в сельской местности. "Это безусловный приоритет программы", — отметил Путин.Российский лидер уточнил, что при капитальном ремонте учебных заведений нужно не просто обновить фасады зданий, перекрасить стены и полы — важно создавать именно современное школьное пространство."Особое внимание прошу уделить — и правительство, и регионы — на все вопросы, связанные с безопасностью учеников. Здесь нужно действовать предельно четко, неукоснительно выполнять установленные требования, в том числе по оснащению школ системами экстренной связи с полицией, видеонаблюдения, оповещения. Наладить безопасную пропускную систему, создать условия для работы специалистов, отвечающих за охрану школьных зданий и территорий", — заявил глава государства.На сегодняшнем совещании президент пообещал обсудить с правительством возможность продления программы по капремонту школ до 2030 года.
https://ria.ru/20240220/shkoly-1928586951.html
https://ria.ru/20231227/putin-1918519457.html
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин: более четырех тысяч школьных зданий привели в порядок за два года

Путин: более четырех тысяч школьных зданий привели в порядок за два года в РФ

© POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин
© POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. За два года в России привели в порядок более четырех тысяч школьных зданий, заявил Владимир Путин на совещании о ходе реализации программы капитального ремонта учебных заведений.
«

"За два года вместе с субъектами Федерации мы привели в порядок уже более четырех тысяч школьных зданий. Это означает, что не менее 1 800 000 детей стали учиться в современных комфортных условиях", — сказал президент.

Глава государства пояснил, что особое внимание уделяют развитию материально-технической базы образования в сельской местности.
"Это безусловный приоритет программы", — отметил Путин.
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Российский лидер уточнил, что при капитальном ремонте учебных заведений нужно не просто обновить фасады зданий, перекрасить стены и полы — важно создавать именно современное школьное пространство.
«
"Особое внимание прошу уделить — и правительство, и регионы — на все вопросы, связанные с безопасностью учеников. Здесь нужно действовать предельно четко, неукоснительно выполнять установленные требования, в том числе по оснащению школ системами экстренной связи с полицией, видеонаблюдения, оповещения. Наладить безопасную пропускную систему, создать условия для работы специалистов, отвечающих за охрану школьных зданий и территорий", — заявил глава государства.

Владимир Путин предложил создать программу капитального ремонта школ на съезде "Единой России" еще в 2021 году. Изначально она была рассчитана на пять лет, а ее реализацию закрепили в народной программе партии.

На сегодняшнем совещании президент пообещал обсудить с правительством возможность продления программы по капремонту школ до 2030 года.
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