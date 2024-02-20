https://ria.ru/20240220/putin-1928590678.html

Путин: более четырех тысяч школьных зданий привели в порядок за два года

Путин: более четырех тысяч школьных зданий привели в порядок за два года - РИА Новости, 20.02.2024

Путин: более четырех тысяч школьных зданий привели в порядок за два года

За два года в России привели в порядок более четырех тысяч школьных зданий, заявил Владимир Путин на совещании о ходе реализации программы капитального ремонта... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T21:36

2024-02-20T21:36

2024-02-20T22:32

владимир путин

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927740807_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_d81bd94c4ebdccd3b5d0711e6c5969c7.jpg

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. За два года в России привели в порядок более четырех тысяч школьных зданий, заявил Владимир Путин на совещании о ходе реализации программы капитального ремонта учебных заведений."За два года вместе с субъектами Федерации мы привели в порядок уже более четырех тысяч школьных зданий. Это означает, что не менее 1 800 000 детей стали учиться в современных комфортных условиях", — сказал президент.Глава государства пояснил, что особое внимание уделяют развитию материально-технической базы образования в сельской местности. "Это безусловный приоритет программы", — отметил Путин.Российский лидер уточнил, что при капитальном ремонте учебных заведений нужно не просто обновить фасады зданий, перекрасить стены и полы — важно создавать именно современное школьное пространство."Особое внимание прошу уделить — и правительство, и регионы — на все вопросы, связанные с безопасностью учеников. Здесь нужно действовать предельно четко, неукоснительно выполнять установленные требования, в том числе по оснащению школ системами экстренной связи с полицией, видеонаблюдения, оповещения. Наладить безопасную пропускную систему, создать условия для работы специалистов, отвечающих за охрану школьных зданий и территорий", — заявил глава государства.На сегодняшнем совещании президент пообещал обсудить с правительством возможность продления программы по капремонту школ до 2030 года.

https://ria.ru/20240220/shkoly-1928586951.html

https://ria.ru/20231227/putin-1918519457.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, общество