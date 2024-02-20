https://ria.ru/20240220/putin-1928590443.html

Путин призвал создать базу для преподавания труда и ОБЖ по новым программам

Путин призвал создать базу для преподавания труда и ОБЖ по новым программам - РИА Новости, 20.02.2024

Путин призвал создать базу для преподавания труда и ОБЖ по новым программам

Важно создать необходимую базу для уроков труда и основ безопасности и защиты Родины, которые с нового учебного года будут преподавать в РФ по новым программам, РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T21:34

2024-02-20T21:34

2024-02-20T21:35

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Важно создать необходимую базу для уроков труда и основ безопасности и защиты Родины, которые с нового учебного года будут преподавать в РФ по новым программам, заявил президент России Владимир Путин. "Следует также создать необходимую базу для таких предметов как основы безопасности и защиты Родины, труд, которые с предстоящего учебного года будут преподаваться по новым программам", - сказал Путин на совещании по реализации программы капремонта школ. Он подчеркнул, что нужны и учителя, способные работать в новой образовательной среде, "в таких технологически насыщенных условиях".

https://ria.ru/20240220/putin-1928590138.html

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россия, общество, владимир путин