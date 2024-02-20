https://ria.ru/20240220/putin-1928590443.html
Путин призвал создать базу для преподавания труда и ОБЖ по новым программам
Путин призвал создать базу для преподавания труда и ОБЖ по новым программам - РИА Новости, 20.02.2024
Путин призвал создать базу для преподавания труда и ОБЖ по новым программам
Важно создать необходимую базу для уроков труда и основ безопасности и защиты Родины, которые с нового учебного года будут преподавать в РФ по новым программам, РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T21:34
2024-02-20T21:34
2024-02-20T21:35
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Важно создать необходимую базу для уроков труда и основ безопасности и защиты Родины, которые с нового учебного года будут преподавать в РФ по новым программам, заявил президент России Владимир Путин. "Следует также создать необходимую базу для таких предметов как основы безопасности и защиты Родины, труд, которые с предстоящего учебного года будут преподаваться по новым программам", - сказал Путин на совещании по реализации программы капремонта школ. Он подчеркнул, что нужны и учителя, способные работать в новой образовательной среде, "в таких технологически насыщенных условиях".
https://ria.ru/20240220/putin-1928590138.html
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россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
Путин призвал создать базу для преподавания труда и ОБЖ по новым программам
Путин: важно создать базу для преподавания труда и ОБЖ по новым программам
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Важно создать необходимую базу для уроков труда и основ безопасности и защиты Родины, которые с нового учебного года будут преподавать в РФ по новым программам, заявил президент России Владимир Путин.
"Следует также создать необходимую базу для таких предметов как основы безопасности и защиты Родины, труд, которые с предстоящего учебного года будут преподаваться по новым программам", - сказал Путин на совещании по реализации программы капремонта школ.
Он подчеркнул, что нужны и учителя, способные работать в новой образовательной среде, "в таких технологически насыщенных условиях".
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