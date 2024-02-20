https://ria.ru/20240220/putin-1928590138.html

Путин назвал интересной идею начисления баллов за физическую активность

Путин назвал интересной идею начисления баллов за физическую активность - РИА Новости, 20.02.2024

Путин назвал интересной идею начисления баллов за физическую активность

Идея внедрения отечественных мобильных приложений для учета физической активности и начисления баллов, которые можно обменять на товары и услуги, интересная,... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T21:34

2024-02-20T21:34

2024-02-20T23:13

россия

владимир путин

александр шохин

агентство стратегических инициатив (аси)

российский союз промышленников и предпринимателей

общество

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Идея внедрения отечественных мобильных приложений для учета физической активности и начисления баллов, которые можно обменять на товары и услуги, интересная, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас уже есть, работает такая система, как налоговый вычет для тех, кто занимается на регулярной основе физкультурой и спортом. Но, конечно, этого, наверное, недостаточно. Баллы для тех, кто занимается на регулярной основе спортом, конечно, это интересная идея, она уже, в принципе, звучит. Я знаю о ней", - сказал Путин на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени", отвечая на соответствующее предложение. Он уточнил, что нужно понять, как формализовать эти баллы, разработать систему, и пообещал поработать над этой темой. Кроме того, президент задал вопрос, как мотивировать бизнес включиться в эту работу, чтобы он тоже вкладывал какие-то средства. В свою очередь, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин ответил, что крупные компании заботятся не только о своих работниках, но и о членах их семей. "Всегда хочется, чтобы кто-нибудь другой вложил или государство",- отметил Путин. Шохин пошутил и спросил, можно ли заняться этим вместе с государством. "Видите, я так и знал",- резюмировал президент.

https://ria.ru/20240220/pukhovik-1928601465.html

https://ria.ru/20240220/putin-1928589103.html

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россия, владимир путин, александр шохин, агентство стратегических инициатив (аси), российский союз промышленников и предпринимателей, общество