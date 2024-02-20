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Путин назвал интересной идею начисления баллов за физическую активность - РИА Новости, 20.02.2024
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21:34 20.02.2024 (обновлено: 23:13 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/putin-1928590138.html
Путин назвал интересной идею начисления баллов за физическую активность
Путин назвал интересной идею начисления баллов за физическую активность - РИА Новости, 20.02.2024
Путин назвал интересной идею начисления баллов за физическую активность
Идея внедрения отечественных мобильных приложений для учета физической активности и начисления баллов, которые можно обменять на товары и услуги, интересная,... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T21:34
2024-02-20T23:13
россия
владимир путин
александр шохин
агентство стратегических инициатив (аси)
российский союз промышленников и предпринимателей
общество
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Идея внедрения отечественных мобильных приложений для учета физической активности и начисления баллов, которые можно обменять на товары и услуги, интересная, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас уже есть, работает такая система, как налоговый вычет для тех, кто занимается на регулярной основе физкультурой и спортом. Но, конечно, этого, наверное, недостаточно. Баллы для тех, кто занимается на регулярной основе спортом, конечно, это интересная идея, она уже, в принципе, звучит. Я знаю о ней", - сказал Путин на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени", отвечая на соответствующее предложение. Он уточнил, что нужно понять, как формализовать эти баллы, разработать систему, и пообещал поработать над этой темой. Кроме того, президент задал вопрос, как мотивировать бизнес включиться в эту работу, чтобы он тоже вкладывал какие-то средства. В свою очередь, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин ответил, что крупные компании заботятся не только о своих работниках, но и о членах их семей. "Всегда хочется, чтобы кто-нибудь другой вложил или государство",- отметил Путин. Шохин пошутил и спросил, можно ли заняться этим вместе с государством. "Видите, я так и знал",- резюмировал президент.
https://ria.ru/20240220/pukhovik-1928601465.html
https://ria.ru/20240220/putin-1928589103.html
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россия, владимир путин, александр шохин, агентство стратегических инициатив (аси), российский союз промышленников и предпринимателей, общество
Россия, Владимир Путин, Александр Шохин, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Российский союз промышленников и предпринимателей, Общество
Путин назвал интересной идею начисления баллов за физическую активность

Путин назвал интересной идею о баллах за физактивность, которые можно обменять

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Идея внедрения отечественных мобильных приложений для учета физической активности и начисления баллов, которые можно обменять на товары и услуги, интересная, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас уже есть, работает такая система, как налоговый вычет для тех, кто занимается на регулярной основе физкультурой и спортом. Но, конечно, этого, наверное, недостаточно. Баллы для тех, кто занимается на регулярной основе спортом, конечно, это интересная идея, она уже, в принципе, звучит. Я знаю о ней", - сказал Путин на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени", отвечая на соответствующее предложение.
Президент РФ В. Путин принял участие в форуме Сильные идеи для нового времени
Путин примерил пуховик российского производства
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Он уточнил, что нужно понять, как формализовать эти баллы, разработать систему, и пообещал поработать над этой темой.
Кроме того, президент задал вопрос, как мотивировать бизнес включиться в эту работу, чтобы он тоже вкладывал какие-то средства.
В свою очередь, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин ответил, что крупные компании заботятся не только о своих работниках, но и о членах их семей.
"Всегда хочется, чтобы кто-нибудь другой вложил или государство",- отметил Путин.
Шохин пошутил и спросил, можно ли заняться этим вместе с государством. "Видите, я так и знал",- резюмировал президент.
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