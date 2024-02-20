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Путин призвал повысить процент россиян, регулярно занимающихся спортом - РИА Новости, 20.02.2024
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21:29 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/putin-1928589103.html
Путин призвал повысить процент россиян, регулярно занимающихся спортом
Путин призвал повысить процент россиян, регулярно занимающихся спортом - РИА Новости, 20.02.2024
Путин призвал повысить процент россиян, регулярно занимающихся спортом
Семьдесят процентов россиян к 2030 году должны регулярно заниматься физкультурой и спортом, в настоящее время ими занимаются 55% граждан, заявил президент РФ... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T21:29
2024-02-20T21:29
общество
россия
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Семьдесят процентов россиян к 2030 году должны регулярно заниматься физкультурой и спортом, в настоящее время ими занимаются 55% граждан, заявил президент РФ Владимир Путин. "Действительно, совсем недавно, несколько лет назад, регулярно физкультурой и спортом в стране занимались только 38%. На сегодняшний день - 55%, а к 2030 году нам нужно добиться того, чтобы 70% граждан России регулярно занимались физкультурой и спортом. Это точно, это наша цель, мы к этому идём", - сказал Путин на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени". Он отметил, что занятия физкультурой и спортом напрямую связаны со здоровьем нации, с поддержанием здорового образа жизни, с демографией, с семьёй, с экономикой.
https://ria.ru/20240220/putin-1928587039.html
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общество, россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
Общество, Россия, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин призвал повысить процент россиян, регулярно занимающихся спортом

Путин: к 2030 году надо добиться, чтобы 70% россиян регулярно занимались спортом

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗанятия спортом в Москве
Занятия спортом в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Семьдесят процентов россиян к 2030 году должны регулярно заниматься физкультурой и спортом, в настоящее время ими занимаются 55% граждан, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Действительно, совсем недавно, несколько лет назад, регулярно физкультурой и спортом в стране занимались только 38%. На сегодняшний день - 55%, а к 2030 году нам нужно добиться того, чтобы 70% граждан России регулярно занимались физкультурой и спортом. Это точно, это наша цель, мы к этому идём", - сказал Путин на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени".
Он отметил, что занятия физкультурой и спортом напрямую связаны со здоровьем нации, с поддержанием здорового образа жизни, с демографией, с семьёй, с экономикой.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
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ОбществоРоссияВладимир ПутинАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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