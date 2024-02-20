https://ria.ru/20240220/putin-1928589103.html

Путин призвал повысить процент россиян, регулярно занимающихся спортом

Путин призвал повысить процент россиян, регулярно занимающихся спортом - РИА Новости, 20.02.2024

Путин призвал повысить процент россиян, регулярно занимающихся спортом

Семьдесят процентов россиян к 2030 году должны регулярно заниматься физкультурой и спортом, в настоящее время ими занимаются 55% граждан, заявил президент РФ... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T21:29

2024-02-20T21:29

2024-02-20T21:29

общество

россия

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Семьдесят процентов россиян к 2030 году должны регулярно заниматься физкультурой и спортом, в настоящее время ими занимаются 55% граждан, заявил президент РФ Владимир Путин. "Действительно, совсем недавно, несколько лет назад, регулярно физкультурой и спортом в стране занимались только 38%. На сегодняшний день - 55%, а к 2030 году нам нужно добиться того, чтобы 70% граждан России регулярно занимались физкультурой и спортом. Это точно, это наша цель, мы к этому идём", - сказал Путин на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени". Он отметил, что занятия физкультурой и спортом напрямую связаны со здоровьем нации, с поддержанием здорового образа жизни, с демографией, с семьёй, с экономикой.

https://ria.ru/20240220/putin-1928587039.html

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общество, россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)