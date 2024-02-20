https://ria.ru/20240220/putin-1928589103.html
Путин призвал повысить процент россиян, регулярно занимающихся спортом
Путин призвал повысить процент россиян, регулярно занимающихся спортом - РИА Новости, 20.02.2024
Путин призвал повысить процент россиян, регулярно занимающихся спортом
Семьдесят процентов россиян к 2030 году должны регулярно заниматься физкультурой и спортом, в настоящее время ими занимаются 55% граждан, заявил президент РФ... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T21:29
2024-02-20T21:29
2024-02-20T21:29
общество
россия
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857585111_0:0:3249:1828_1920x0_80_0_0_09224f1873dd37c829d7a8c764df1bd2.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Семьдесят процентов россиян к 2030 году должны регулярно заниматься физкультурой и спортом, в настоящее время ими занимаются 55% граждан, заявил президент РФ Владимир Путин. "Действительно, совсем недавно, несколько лет назад, регулярно физкультурой и спортом в стране занимались только 38%. На сегодняшний день - 55%, а к 2030 году нам нужно добиться того, чтобы 70% граждан России регулярно занимались физкультурой и спортом. Это точно, это наша цель, мы к этому идём", - сказал Путин на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени". Он отметил, что занятия физкультурой и спортом напрямую связаны со здоровьем нации, с поддержанием здорового образа жизни, с демографией, с семьёй, с экономикой.
https://ria.ru/20240220/putin-1928587039.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857585111_275:0:3004:2047_1920x0_80_0_0_aad2a79eaee2f3238dbf7a0082c4971b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
Общество, Россия, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин призвал повысить процент россиян, регулярно занимающихся спортом
Путин: к 2030 году надо добиться, чтобы 70% россиян регулярно занимались спортом