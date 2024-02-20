https://ria.ru/20240220/putin-1928588415.html

Путин пообещал рассмотреть изменения закона о поддержке многодетных семей

Путин пообещал рассмотреть изменения закона о поддержке многодетных семей - РИА Новости, 20.02.2024

Путин пообещал рассмотреть изменения закона о поддержке многодетных семей

Президент России Владимир Путин обещал подумать над изменением нормы закона о поддержке многодетных семей, которая требует, чтобы третий ребёнок был рождён... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T21:25

2024-02-20T21:25

2024-02-20T21:25

россия

общество

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обещал подумать над изменением нормы закона о поддержке многодетных семей, которая требует, чтобы третий ребёнок был рождён после 1 января 2018 года. На форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени" главу государства попросили убрать из законодательства норму, согласно которой поддержка многодетных семей оказывается в случае, если ребёнок родился после 1 января 2018 года. "Вы же понимаете, это связано с бюджетными ограничениями. Но, тем не менее, сама по себе постановка вопроса, безусловно, правильная. Обязательно подумаем", - ответил Путин.

https://ria.ru/20240220/shkoly-1928586951.html

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россия, общество, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)