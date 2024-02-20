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Путин заявил о необходимости обеспечения безопасности школьников - РИА Новости, 20.02.2024
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21:16 20.02.2024 (обновлено: 23:14 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/putin-1928587039.html
Путин заявил о необходимости обеспечения безопасности школьников
Путин заявил о необходимости обеспечения безопасности школьников - РИА Новости, 20.02.2024
Путин заявил о необходимости обеспечения безопасности школьников
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и руководству российских регионов уделить особое внимание всем вопросам, связанным с безопасностью школьников, РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T21:16
2024-02-20T23:14
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и руководству российских регионов уделить особое внимание всем вопросам, связанным с безопасностью школьников, отметил, что нужно действовать предельно четко и соблюдать все требования."Особое внимание прошу уделить - и правительство, и регионы - на все вопросы, связанные с безопасностью учеников. Здесь нужно действовать предельно четко, неукоснительно выполнять установленные требования, в том числе по оснащению школ системами экстренной связи с полицией, видеонаблюдения, оповещения. Наладить безопасную пропускную систему, создать условия для работы специалистов, отвечающих за охрану школьных зданий и территорий", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240220/putin-1928600333.html
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Путин заявил о необходимости обеспечения безопасности школьников

Путин: в обеспечении безопасности школьников нужно действовать предельно четко

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и руководству российских регионов уделить особое внимание всем вопросам, связанным с безопасностью школьников, отметил, что нужно действовать предельно четко и соблюдать все требования.
"Особое внимание прошу уделить - и правительство, и регионы - на все вопросы, связанные с безопасностью учеников. Здесь нужно действовать предельно четко, неукоснительно выполнять установленные требования, в том числе по оснащению школ системами экстренной связи с полицией, видеонаблюдения, оповещения. Наладить безопасную пропускную систему, создать условия для работы специалистов, отвечающих за охрану школьных зданий и территорий", - сказал Путин.
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