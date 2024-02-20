https://ria.ru/20240220/putin-1928586630.html
Вопросы климата касаются России в первую очередь, заявил Путин
Вопросы климата касаются России в первую очередь, заявил Путин - РИА Новости, 20.02.2024
Вопросы климата касаются России в первую очередь, заявил Путин
Вопросы изменение климата касаются России в первую очередь, надо объединять все усилия людей на всей планете, быть готовыми к изменениям, сообщил президент... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T21:14
2024-02-20T21:14
2024-02-20T21:14
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Вопросы изменение климата касаются России в первую очередь, надо объединять все усилия людей на всей планете, быть готовыми к изменениям, сообщил президент России Владимир Путин. "Когда кто-то где-то говорит о том, что нужно уделять больше внимания вопросам экологии и изменения климата, то нас это касается в первую очередь", - сообщил Путин во время пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени". "Мы как раз сторонники того, чтобы объединять усилия всех людей на планете, которые заинтересованы и в анализе происходящих событий, и в принятии необходимых мер для того, чтобы, если можно, помешать этому процессу, а если нельзя помешать, то хотя бы его замедлить, чтобы человечество, а в данном случае наша страна, могли бы войти в тот период, который наступает. Надо быть готовыми к этим изменениям", - добавил глава государства. В ходе пленарной сессии форума один из участников Игорь Болдырев из компании "Альфасейсмика" сообщил, что нужно обязательно внедрять постоянный мониторинг за зданиями на мерзлоте, потому что необратимые последствия могут привести к разрушению очень дорогой инфраструктуры. Президент ответил, что это чрезвычайно важный вопрос глобального характера. "При таянии вечной мерзлоты в атмосферу поднимается огромное количество газов, которые наносят колоссальный ущерб окружающей среде, несопоставимые ни с какими выбросами автомобилей. А для нашей страны, где за полярным кругом достаточно крупные, средние населенные пункты,… и проблемы острее смотрятся", - сказал Путин. Он отметил, что для России вопрос, что делать со зданиями, построенными на вечной мерзлоте, – конкретная проблема. "Более того, в нашем регионе это таяние ледников происходит быстрее, чем в других регионах мира. Для нас это абсолютно актуальная задача", - подчеркнул глава государства.
https://ria.ru/20240128/antarktida-1923984645.html
https://ria.ru/20231225/putin-1918028847.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Вопросы климата касаются России в первую очередь, заявил Путин
Путин: вопросы экологии и климата касаются РФ в первую очередь
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Вопросы изменение климата касаются России в первую очередь, надо объединять все усилия людей на всей планете, быть готовыми к изменениям, сообщил президент России Владимир Путин.
"Когда кто-то где-то говорит о том, что нужно уделять больше внимания вопросам экологии и изменения климата, то нас это касается в первую очередь", - сообщил Путин во время пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени".
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"Мы как раз сторонники того, чтобы объединять усилия всех людей на планете, которые заинтересованы и в анализе происходящих событий, и в принятии необходимых мер для того, чтобы, если можно, помешать этому процессу, а если нельзя помешать, то хотя бы его замедлить, чтобы человечество, а в данном случае наша страна, могли бы войти в тот период, который наступает. Надо быть готовыми к этим изменениям", - добавил глава государства.
В ходе пленарной сессии форума один из участников Игорь Болдырев из компании "Альфасейсмика" сообщил, что нужно обязательно внедрять постоянный мониторинг за зданиями на мерзлоте, потому что необратимые последствия могут привести к разрушению очень дорогой инфраструктуры.
Президент ответил, что это чрезвычайно важный вопрос глобального характера.
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"При таянии вечной мерзлоты в атмосферу поднимается огромное количество газов, которые наносят колоссальный ущерб окружающей среде, несопоставимые ни с какими выбросами автомобилей. А для нашей страны, где за полярным кругом достаточно крупные, средние населенные пункты,… и проблемы острее смотрятся", - сказал Путин.
Он отметил, что для России вопрос, что делать со зданиями, построенными на вечной мерзлоте, – конкретная проблема.
"Более того, в нашем регионе это таяние ледников происходит быстрее, чем в других регионах мира. Для нас это абсолютно актуальная задача", - подчеркнул глава государства.
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