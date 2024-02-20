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Путин встретится с лидерами Киргизии, Узбекистана и Казахстана
Путин встретится с лидерами Киргизии, Узбекистана и Казахстана - РИА Новости, 20.02.2024
Путин встретится с лидерами Киргизии, Узбекистана и Казахстана
Президент России Владимир Путин заявил, что скоро встретится в Казани с президентами Киргизии, Узбекистана, Казахстана и других стран. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T21:09
2024-02-20T21:09
2024-02-20T21:09
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что скоро встретится в Казани с президентами Киргизии, Узбекистана, Казахстана и других стран. "Я буквально завтра, по-моему, в Казани должен встретиться с некоторыми коллегами из тех стран, о которых вы сейчас сказали, о которых упомянули. Это Кыргызстан, Узбекистан, у нас будет еще и президент Казахстана. Я с ними переговорю обязательно", - сказал Путин во время пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени". Автор проекта "Точки притяжения", который реализуется на базе Сколтеха, предложил расширить работу проекта научного центра, действующего в Бишкеке, на другие крупные города дружественных страх, в том числе по линии ЕАЭС и БРИКС+.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, казахстан, киргизия, владимир путин, сколковский институт науки и технологий, брикс, евразийский экономический союз, в мире
Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Владимир Путин, Сколковский институт науки и технологий, БРИКС, Евразийский экономический союз, В мире
Путин встретится с лидерами Киргизии, Узбекистана и Казахстана
Путин встретится в Казани с лидерами Киргизии, Узбекистана и Казахстана
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что скоро встретится в Казани с президентами Киргизии, Узбекистана, Казахстана и других стран.
"Я буквально завтра, по-моему, в Казани должен встретиться с некоторыми коллегами из тех стран, о которых вы сейчас сказали, о которых упомянули. Это Кыргызстан, Узбекистан, у нас будет еще и президент Казахстана. Я с ними переговорю обязательно", - сказал Путин во время пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени".
Автор проекта "Точки притяжения", который реализуется на базе Сколтеха, предложил расширить работу проекта научного центра, действующего в Бишкеке, на другие крупные города дружественных страх, в том числе по линии ЕАЭС и БРИКС+.
Эксперт рассказал, что повысит устойчивость БРИКС к внешним потрясениям