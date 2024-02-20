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Путин встретится с лидерами Киргизии, Узбекистана и Казахстана

Путин встретится с лидерами Киргизии, Узбекистана и Казахстана - РИА Новости, 20.02.2024

Путин встретится с лидерами Киргизии, Узбекистана и Казахстана

Президент России Владимир Путин заявил, что скоро встретится в Казани с президентами Киргизии, Узбекистана, Казахстана и других стран. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T21:09

2024-02-20T21:09

2024-02-20T21:09

узбекистан

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киргизия

владимир путин

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что скоро встретится в Казани с президентами Киргизии, Узбекистана, Казахстана и других стран. "Я буквально завтра, по-моему, в Казани должен встретиться с некоторыми коллегами из тех стран, о которых вы сейчас сказали, о которых упомянули. Это Кыргызстан, Узбекистан, у нас будет еще и президент Казахстана. Я с ними переговорю обязательно", - сказал Путин во время пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени". Автор проекта "Точки притяжения", который реализуется на базе Сколтеха, предложил расширить работу проекта научного центра, действующего в Бишкеке, на другие крупные города дружественных страх, в том числе по линии ЕАЭС и БРИКС+.

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узбекистан

казахстан

киргизия

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узбекистан, казахстан, киргизия, владимир путин, сколковский институт науки и технологий, брикс, евразийский экономический союз, в мире