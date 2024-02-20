https://ria.ru/20240220/putin-1928555970.html

Путин заявил, что России нужны высококвалифицированные специалисты

Путин заявил, что России нужны высококвалифицированные специалисты - РИА Новости, 20.02.2024

Путин заявил, что России нужны высококвалифицированные специалисты

России нужны высококвалифицированные специалисты, нужно ориентировать на это миграционные службы страны, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T18:48

2024-02-20T18:48

2024-02-20T19:12

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. России нужны высококвалифицированные специалисты, нужно ориентировать на это миграционные службы страны, сообщил президент РФ Владимир Путин."Что нам точно нужно – нам нужны высококвалифицированные специалисты. И здесь точно совершенно нам нужно ориентироваться и наши миграционные службы ориентировать таким образом, чтобы к нам на постоянное жительство, на работу, на жительство вообще приезжали люди с высоким уровнем интеллекта и квалификации", - сказал Путин во время форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".

https://ria.ru/20240220/putin-1928554059.html

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россия, владимир путин, общество