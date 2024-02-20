https://ria.ru/20240220/putin-1928555970.html
Путин заявил, что России нужны высококвалифицированные специалисты
Путин заявил, что России нужны высококвалифицированные специалисты - РИА Новости, 20.02.2024
Путин заявил, что России нужны высококвалифицированные специалисты
России нужны высококвалифицированные специалисты, нужно ориентировать на это миграционные службы страны, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T18:48
2024-02-20T18:48
2024-02-20T19:12
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. России нужны высококвалифицированные специалисты, нужно ориентировать на это миграционные службы страны, сообщил президент РФ Владимир Путин."Что нам точно нужно – нам нужны высококвалифицированные специалисты. И здесь точно совершенно нам нужно ориентироваться и наши миграционные службы ориентировать таким образом, чтобы к нам на постоянное жительство, на работу, на жительство вообще приезжали люди с высоким уровнем интеллекта и квалификации", - сказал Путин во время форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".
https://ria.ru/20240220/putin-1928554059.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин заявил, что России нужны высококвалифицированные специалисты
Путин: РФ нужно ориентировать миграционные службы на специалистов
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. России нужны высококвалифицированные специалисты, нужно ориентировать на это миграционные службы страны, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Что нам точно нужно – нам нужны высококвалифицированные специалисты. И здесь точно совершенно нам нужно ориентироваться и наши миграционные службы ориентировать таким образом, чтобы к нам на постоянное жительство, на работу, на жительство вообще приезжали люди с высоким уровнем интеллекта и квалификации", - сказал Путин во время форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".
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