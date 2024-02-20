https://ria.ru/20240220/putin-1928553785.html

Путин заявил, что Россия ориентируется на традиционные ценности

Путин заявил, что Россия ориентируется на традиционные ценности - РИА Новости, 20.02.2024

Путин заявил, что Россия ориентируется на традиционные ценности

Президент России Владимир Путин заявил, что не считает, что нетрадиционную ориентацию надо выпячивать, взрослые люди могут жить как хотят, но Россия... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T18:39

2024-02-20T18:39

2024-02-20T18:52

россия

общество

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не считает, что нетрадиционную ориентацию надо выпячивать, взрослые люди могут жить как хотят, но Россия ориентируется на традиционные ценности."Мы толерантно достаточно относимся и к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Мы просто не выпячиваем это и не считаем, что это правильно выпячивать. Пускай все живут - взрослые люди - как хотят. Никто их ни в чем не ограничивает. Но, что касается детей, я уже много раз говорил: "Детей не трогайте". Вот и всё. Это первое. А второе – мы все-таки, прежде всего, государство ориентируется на традиционные ценности", - сказал Путин во время форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".

https://ria.ru/20240220/putin-1928550591.html

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