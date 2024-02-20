Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что Россия ориентируется на традиционные ценности - РИА Новости, 20.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:39 20.02.2024 (обновлено: 18:52 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/putin-1928553785.html
Путин заявил, что Россия ориентируется на традиционные ценности
Путин заявил, что Россия ориентируется на традиционные ценности - РИА Новости, 20.02.2024
Путин заявил, что Россия ориентируется на традиционные ценности
Президент России Владимир Путин заявил, что не считает, что нетрадиционную ориентацию надо выпячивать, взрослые люди могут жить как хотят, но Россия... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T18:39
2024-02-20T18:52
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927740807_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_d81bd94c4ebdccd3b5d0711e6c5969c7.jpg
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не считает, что нетрадиционную ориентацию надо выпячивать, взрослые люди могут жить как хотят, но Россия ориентируется на традиционные ценности."Мы толерантно достаточно относимся и к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Мы просто не выпячиваем это и не считаем, что это правильно выпячивать. Пускай все живут - взрослые люди - как хотят. Никто их ни в чем не ограничивает. Но, что касается детей, я уже много раз говорил: "Детей не трогайте". Вот и всё. Это первое. А второе – мы все-таки, прежде всего, государство ориентируется на традиционные ценности", - сказал Путин во время форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".
https://ria.ru/20240220/putin-1928550591.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927740807_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_cc105177d8424a45a5d3acdbf0e4ccb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество
Россия, Общество
Путин заявил, что Россия ориентируется на традиционные ценности

Путин: РФ не считает, что нетрадиционную ориентацию нужно выпячивать

© POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин
© POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не считает, что нетрадиционную ориентацию надо выпячивать, взрослые люди могут жить как хотят, но Россия ориентируется на традиционные ценности.
"Мы толерантно достаточно относимся и к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Мы просто не выпячиваем это и не считаем, что это правильно выпячивать. Пускай все живут - взрослые люди - как хотят. Никто их ни в чем не ограничивает. Но, что касается детей, я уже много раз говорил: "Детей не трогайте". Вот и всё. Это первое. А второе – мы все-таки, прежде всего, государство ориентируется на традиционные ценности", - сказал Путин во время форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
У России появляется все больше сторонников во всем мире, заявил Путин
Вчера, 18:23
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала