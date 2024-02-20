https://ria.ru/20240220/putin-1928551286.html
Путин заявил, что настало время России
Путин заявил, что настало время России - РИА Новости, 20.02.2024
Путин заявил, что настало время России
Россия качественно меняется в сфере обеспечения безопасности, экономического суверенитета, становится уверенной в себе, сейчас ее время, заявил президент РФ... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T18:26
2024-02-20T18:26
2024-02-20T18:50
россия
владимир путин
общество
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия качественно меняется в сфере обеспечения безопасности, экономического суверенитета, становится уверенной в себе, сейчас ее время, заявил президент РФ Владимир Путин."Это время России", - сказал Путин на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени", характеризуя изменения, которые происходят в мире и стране.Президент отметил, что регулярно ездит по стране и "все видит и понимает", несмотря на то, что встречи с местными жителями подготовлены административными службами."Даже в этих условиях все равно люди говорят то, что думают, то, что хотят сказать, то что хотят увидеть в ближайшее время в качестве реализованных идей и предложений", - добавил он.
https://ria.ru/20240220/putin-1928550882.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, общество, агентство стратегических инициатив (аси)
Россия, Владимир Путин, Общество, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин заявил, что настало время России
Путин заявил, что сегодня настало время России
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия качественно меняется в сфере обеспечения безопасности, экономического суверенитета, становится уверенной в себе, сейчас ее время, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это время России", - сказал Путин на форуме АСИ
"Сильные идеи для нового времени", характеризуя изменения, которые происходят в мире и стране.
Президент отметил, что регулярно ездит по стране и "все видит и понимает", несмотря на то, что встречи с местными жителями подготовлены административными службами.
"Даже в этих условиях все равно люди говорят то, что думают, то, что хотят сказать, то что хотят увидеть в ближайшее время в качестве реализованных идей и предложений", - добавил он.
Путин заявил, что многие страны интересуются идеями России