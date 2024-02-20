Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что настало время России - РИА Новости, 20.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:26 20.02.2024 (обновлено: 18:50 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/putin-1928551286.html
Путин заявил, что настало время России
Путин заявил, что настало время России - РИА Новости, 20.02.2024
Путин заявил, что настало время России
Россия качественно меняется в сфере обеспечения безопасности, экономического суверенитета, становится уверенной в себе, сейчас ее время, заявил президент РФ... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T18:26
2024-02-20T18:50
россия
владимир путин
общество
агентство стратегических инициатив (аси)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927740807_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_d81bd94c4ebdccd3b5d0711e6c5969c7.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия качественно меняется в сфере обеспечения безопасности, экономического суверенитета, становится уверенной в себе, сейчас ее время, заявил президент РФ Владимир Путин."Это время России", - сказал Путин на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени", характеризуя изменения, которые происходят в мире и стране.Президент отметил, что регулярно ездит по стране и "все видит и понимает", несмотря на то, что встречи с местными жителями подготовлены административными службами."Даже в этих условиях все равно люди говорят то, что думают, то, что хотят сказать, то что хотят увидеть в ближайшее время в качестве реализованных идей и предложений", - добавил он.
https://ria.ru/20240220/putin-1928550882.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927740807_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_cc105177d8424a45a5d3acdbf0e4ccb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, общество, агентство стратегических инициатив (аси)
Россия, Владимир Путин, Общество, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин заявил, что настало время России

Путин заявил, что сегодня настало время России

© POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин
© POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия качественно меняется в сфере обеспечения безопасности, экономического суверенитета, становится уверенной в себе, сейчас ее время, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это время России", - сказал Путин на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени", характеризуя изменения, которые происходят в мире и стране.
Президент отметил, что регулярно ездит по стране и "все видит и понимает", несмотря на то, что встречи с местными жителями подготовлены административными службами.
"Даже в этих условиях все равно люди говорят то, что думают, то, что хотят сказать, то что хотят увидеть в ближайшее время в качестве реализованных идей и предложений", - добавил он.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Путин заявил, что многие страны интересуются идеями России
Вчера, 18:24
 
РоссияВладимир ПутинОбществоАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала