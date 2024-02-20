https://ria.ru/20240220/putin-1928551286.html

Путин заявил, что настало время России

Путин заявил, что настало время России - РИА Новости, 20.02.2024

Путин заявил, что настало время России

Россия качественно меняется в сфере обеспечения безопасности, экономического суверенитета, становится уверенной в себе, сейчас ее время, заявил президент РФ... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T18:26

2024-02-20T18:26

2024-02-20T18:50

россия

владимир путин

общество

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия качественно меняется в сфере обеспечения безопасности, экономического суверенитета, становится уверенной в себе, сейчас ее время, заявил президент РФ Владимир Путин."Это время России", - сказал Путин на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени", характеризуя изменения, которые происходят в мире и стране.Президент отметил, что регулярно ездит по стране и "все видит и понимает", несмотря на то, что встречи с местными жителями подготовлены административными службами."Даже в этих условиях все равно люди говорят то, что думают, то, что хотят сказать, то что хотят увидеть в ближайшее время в качестве реализованных идей и предложений", - добавил он.

https://ria.ru/20240220/putin-1928550882.html

россия

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2024

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россия, владимир путин, общество, агентство стратегических инициатив (аси)