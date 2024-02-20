https://ria.ru/20240220/putin-1928550591.html
У России появляется все больше сторонников во всем мире, заявил Путин
У России появляется все больше сторонников во всем мире, заявил Путин - РИА Новости, 20.02.2024
У России появляется все больше сторонников во всем мире, заявил Путин
У России во всем мире появляется все больше сторонников, особенно в сфере традиционных ценностей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T18:23
2024-02-20T18:23
2024-02-20T18:49
россия
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. У России во всем мире появляется все больше сторонников, особенно в сфере традиционных ценностей, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас все больше и больше сторонников во всем мире появляется. Особенно, вы знаете, и это тоже все видят, особенно в той сфере, которую мы называем нашими традиционными ценностями, оказывается, что это не только наши традиционные ценности. Для любого здорового человека это тоже традиционные ценности", - сказал Путин на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени".
https://ria.ru/20240220/pereezd-1928553930.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
Россия, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
У России появляется все больше сторонников во всем мире, заявил Путин
Путин: у России появляется все больше сторонников в сфере традиционных ценностей
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. У России во всем мире появляется все больше сторонников, особенно в сфере традиционных ценностей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас все больше и больше сторонников во всем мире появляется. Особенно, вы знаете, и это тоже все видят, особенно в той сфере, которую мы называем нашими традиционными ценностями, оказывается, что это не только наши традиционные ценности. Для любого здорового человека это тоже традиционные ценности", - сказал Путин на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени".
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