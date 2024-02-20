https://ria.ru/20240220/putin-1928550591.html

У России появляется все больше сторонников во всем мире, заявил Путин

У России появляется все больше сторонников во всем мире, заявил Путин - РИА Новости, 20.02.2024

У России появляется все больше сторонников во всем мире, заявил Путин

У России во всем мире появляется все больше сторонников, особенно в сфере традиционных ценностей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T18:23

2024-02-20T18:23

2024-02-20T18:49

россия

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924888122_0:0:2838:1597_1920x0_80_0_0_3509ba3f50b06b246efeff9ebd47561b.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. У России во всем мире появляется все больше сторонников, особенно в сфере традиционных ценностей, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас все больше и больше сторонников во всем мире появляется. Особенно, вы знаете, и это тоже все видят, особенно в той сфере, которую мы называем нашими традиционными ценностями, оказывается, что это не только наши традиционные ценности. Для любого здорового человека это тоже традиционные ценности", - сказал Путин на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени".

https://ria.ru/20240220/pereezd-1928553930.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)