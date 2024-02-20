https://ria.ru/20240220/putin-1928550085.html
Путин заявил, что у России даже в недружественных странах есть союзники
Путин заявил, что у России даже в недружественных странах есть союзники - РИА Новости, 20.02.2024
Путин заявил, что у России даже в недружественных странах есть союзники
Даже в недружественных России странах у нее есть много союзников, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T18:21
2024-02-20T18:21
2024-02-20T21:15
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924888122_0:0:2838:1597_1920x0_80_0_0_3509ba3f50b06b246efeff9ebd47561b.jpg
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Даже в недружественных России странах у нее есть много союзников, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"."Даже и в так называемых недружественных странах — там подушка безопасности для этих традиционных ценностей, она достаточно оказалась большой, надежной, и у нас там тоже много союзников", — отметил глава государства. Путин ранее сообщил, что у Москвы появляется все больше сторонников во всем мире, особенно в сфере традиционных ценностей.
https://ria.ru/20240202/turpotok-1924949146.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924888122_156:0:2677:1891_1920x0_80_0_0_b85c5fb7e335d0049adf32cd07d06660.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин заявил, что у России даже в недружественных странах есть союзники
Путин: у России даже в недружественных странах есть много союзников
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Даже в недружественных России странах у нее есть много союзников, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".
"Даже и в так называемых недружественных странах — там подушка безопасности для этих традиционных ценностей, она достаточно оказалась большой, надежной, и у нас там тоже много союзников", — отметил глава государства.
Путин ранее сообщил, что у Москвы появляется все больше сторонников во всем мире, особенно в сфере традиционных ценностей.
Названо число туристов, приехавших в Россию из недружественных стран