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Путин заявил, что у России даже в недружественных странах есть союзники - РИА Новости, 20.02.2024
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18:21 20.02.2024 (обновлено: 21:15 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/putin-1928550085.html
Путин заявил, что у России даже в недружественных странах есть союзники
Путин заявил, что у России даже в недружественных странах есть союзники - РИА Новости, 20.02.2024
Путин заявил, что у России даже в недружественных странах есть союзники
Даже в недружественных России странах у нее есть много союзников, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T18:21
2024-02-20T21:15
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Даже в недружественных России странах у нее есть много союзников, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"."Даже и в так называемых недружественных странах — там подушка безопасности для этих традиционных ценностей, она достаточно оказалась большой, надежной, и у нас там тоже много союзников", — отметил глава государства. Путин ранее сообщил, что у Москвы появляется все больше сторонников во всем мире, особенно в сфере традиционных ценностей.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин заявил, что у России даже в недружественных странах есть союзники

Путин: у России даже в недружественных странах есть много союзников

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Даже в недружественных России странах у нее есть много союзников, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".
"Даже и в так называемых недружественных странах — там подушка безопасности для этих традиционных ценностей, она достаточно оказалась большой, надежной, и у нас там тоже много союзников", — отметил глава государства.
Путин ранее сообщил, что у Москвы появляется все больше сторонников во всем мире, особенно в сфере традиционных ценностей.
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