https://ria.ru/20240220/putin-1928550085.html

Путин заявил, что у России даже в недружественных странах есть союзники

Путин заявил, что у России даже в недружественных странах есть союзники - РИА Новости, 20.02.2024

Путин заявил, что у России даже в недружественных странах есть союзники

Даже в недружественных России странах у нее есть много союзников, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T18:21

2024-02-20T18:21

2024-02-20T21:15

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Даже в недружественных России странах у нее есть много союзников, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"."Даже и в так называемых недружественных странах — там подушка безопасности для этих традиционных ценностей, она достаточно оказалась большой, надежной, и у нас там тоже много союзников", — отметил глава государства. Путин ранее сообщил, что у Москвы появляется все больше сторонников во всем мире, особенно в сфере традиционных ценностей.

https://ria.ru/20240202/turpotok-1924949146.html

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россия, владимир путин, общество