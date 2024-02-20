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Путин заявил, что готовит послание федеральному собранию - РИА Новости, 20.02.2024
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18:19 20.02.2024 (обновлено: 18:32 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/putin-1928548710.html
Путин заявил, что готовит послание федеральному собранию
Путин заявил, что готовит послание федеральному собранию - РИА Новости, 20.02.2024
Путин заявил, что готовит послание федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин заявил, что готовит послание Федеральному собранию, это будет постановкой задач на ближайшие шесть лет. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T18:19
2024-02-20T18:32
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
послание президента федеральному собранию
россия
политика
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что готовит послание Федеральному собранию, это будет постановкой задач на ближайшие шесть лет."Сейчас для меня было бы очень важно послушать вас в связи с тем, что сейчас готовится послание Федеральному собранию, но это не просто разговор, это постановка задач, которые, конечно, мы стремимся развивать и добиваться их решения. Ну, а с учетом внутриполитического календаря это будет постановка задач на ближайшие как минимум шесть лет", - сказал Путин на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени"."Поэтому, откровенно говоря, я ждал бы от вас тоже идей, сильных идей для того, чтобы можно было их сформулировать должным образом, и не только в послании, но и в развитии страны на ближайшую историческую перспективу", - добавил президент РФ.
https://ria.ru/20240220/putin-1928551286.html
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владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), послание президента федеральному собранию, россия, политика
Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Послание президента Федеральному собранию, Россия, Политика
Путин заявил, что готовит послание федеральному собранию

Путин: в послании федеральному собранию будет постановка задач на шесть лет

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что готовит послание Федеральному собранию, это будет постановкой задач на ближайшие шесть лет.
"Сейчас для меня было бы очень важно послушать вас в связи с тем, что сейчас готовится послание Федеральному собранию, но это не просто разговор, это постановка задач, которые, конечно, мы стремимся развивать и добиваться их решения. Ну, а с учетом внутриполитического календаря это будет постановка задач на ближайшие как минимум шесть лет", - сказал Путин на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени".
"Поэтому, откровенно говоря, я ждал бы от вас тоже идей, сильных идей для того, чтобы можно было их сформулировать должным образом, и не только в послании, но и в развитии страны на ближайшую историческую перспективу", - добавил президент РФ.
Владимир Путин
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Вчера, 18:26
 
Владимир ПутинАгентство стратегических инициатив (АСИ)Послание президента Федеральному собраниюРоссияПолитика
 
 
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