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Путин заявил, что сегодня Россия особенно нуждается в сильных идеях - РИА Новости, 20.02.2024
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18:16 20.02.2024 (обновлено: 18:34 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/putin-1928547588.html
Путин заявил, что сегодня Россия особенно нуждается в сильных идеях
Путин заявил, что сегодня Россия особенно нуждается в сильных идеях - РИА Новости, 20.02.2024
Путин заявил, что сегодня Россия особенно нуждается в сильных идеях
Сильные идеи всегда нужны России, но сегодня - особенно, страна выходит на новый уровень задач, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T18:16
2024-02-20T18:34
россия
агентство стратегических инициатив (аси)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Сильные идеи всегда нужны России, но сегодня - особенно, страна выходит на новый уровень задач, заявил президент России Владимир Путин."Сильные идеи всегда нужны, потому что всегда стоят задачи, связанные с развитием, но сильные идеи для нового времени, именно сегодня – это прямо в точку. Почему? Потому что сегодня, я думаю, что все со мной согласятся, мы переживаем всё-таки особое время",- сказал Путин на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени".По его словам, это новое время заключается в том, что Россия выходит на совершенно другой уровень стоящих перед ней задач, для того, чтобы добиваясь их, вывести страну на новый уровень развития.
https://ria.ru/20240220/putin-1928551286.html
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россия, агентство стратегических инициатив (аси), владимир путин, общество
Россия, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Владимир Путин, Общество
Путин заявил, что сегодня Россия особенно нуждается в сильных идеях

Путин: России всегда нужны сильные идеи, но сегодня особенно

© POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин
© POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Сильные идеи всегда нужны России, но сегодня - особенно, страна выходит на новый уровень задач, заявил президент России Владимир Путин.
"Сильные идеи всегда нужны, потому что всегда стоят задачи, связанные с развитием, но сильные идеи для нового времени, именно сегодня – это прямо в точку. Почему? Потому что сегодня, я думаю, что все со мной согласятся, мы переживаем всё-таки особое время",- сказал Путин на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени".
По его словам, это новое время заключается в том, что Россия выходит на совершенно другой уровень стоящих перед ней задач, для того, чтобы добиваясь их, вывести страну на новый уровень развития.
Президент РФ В. Путин ответил на вопросы журналиста П. Зарубина
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РоссияАгентство стратегических инициатив (АСИ)Владимир ПутинОбщество
 
 
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