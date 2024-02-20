https://ria.ru/20240220/putin-1928547588.html
Путин заявил, что сегодня Россия особенно нуждается в сильных идеях
Путин заявил, что сегодня Россия особенно нуждается в сильных идеях - РИА Новости, 20.02.2024
Путин заявил, что сегодня Россия особенно нуждается в сильных идеях
Сильные идеи всегда нужны России, но сегодня - особенно, страна выходит на новый уровень задач, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T18:16
2024-02-20T18:16
2024-02-20T18:34
россия
агентство стратегических инициатив (аси)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Сильные идеи всегда нужны России, но сегодня - особенно, страна выходит на новый уровень задач, заявил президент России Владимир Путин."Сильные идеи всегда нужны, потому что всегда стоят задачи, связанные с развитием, но сильные идеи для нового времени, именно сегодня – это прямо в точку. Почему? Потому что сегодня, я думаю, что все со мной согласятся, мы переживаем всё-таки особое время",- сказал Путин на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени".По его словам, это новое время заключается в том, что Россия выходит на совершенно другой уровень стоящих перед ней задач, для того, чтобы добиваясь их, вывести страну на новый уровень развития.
https://ria.ru/20240220/putin-1928551286.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, агентство стратегических инициатив (аси), владимир путин, общество
Россия, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Владимир Путин, Общество
Путин заявил, что сегодня Россия особенно нуждается в сильных идеях
Путин: России всегда нужны сильные идеи, но сегодня особенно