https://ria.ru/20240220/putin-1928431037.html

Путин проведет совещание по вопросу реализации программы капремонта школ

Путин проведет совещание по вопросу реализации программы капремонта школ - РИА Новости, 20.02.2024

Путин проведет совещание по вопросу реализации программы капремонта школ

Президент РФ Владимир Путин во вторник по видеосвязи проведёт совещание по вопросу реализации программы капремонта школ, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T12:46

2024-02-20T12:46

2024-02-20T12:59

россия

владимир путин

дмитрий песков

нижний тагил

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник по видеосвязи проведёт совещание по вопросу реализации программы капремонта школ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Вечером, мы ожидаем уже где-то после семи вечера, президент проведет совещание по вопросу реализации программы капремонта школ. Это будет в режиме видеоконференции. Вы знаете, это программа, которой Путин уделяет огромное внимание. Совсем недавно в Нижнем Тагиле он посещал такую школу, которая была полностью "реновирована" в рамках этой программы", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240215/putin-1927684193.html

россия

нижний тагил

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россия, владимир путин, дмитрий песков, нижний тагил