https://ria.ru/20240220/putin-1928431037.html
Путин проведет совещание по вопросу реализации программы капремонта школ
Путин проведет совещание по вопросу реализации программы капремонта школ - РИА Новости, 20.02.2024
Путин проведет совещание по вопросу реализации программы капремонта школ
Президент РФ Владимир Путин во вторник по видеосвязи проведёт совещание по вопросу реализации программы капремонта школ, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T12:46
2024-02-20T12:46
2024-02-20T12:59
россия
владимир путин
дмитрий песков
нижний тагил
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник по видеосвязи проведёт совещание по вопросу реализации программы капремонта школ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Вечером, мы ожидаем уже где-то после семи вечера, президент проведет совещание по вопросу реализации программы капремонта школ. Это будет в режиме видеоконференции. Вы знаете, это программа, которой Путин уделяет огромное внимание. Совсем недавно в Нижнем Тагиле он посещал такую школу, которая была полностью "реновирована" в рамках этой программы", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240215/putin-1927684193.html
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россия, владимир путин, дмитрий песков, нижний тагил
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Нижний Тагил
Путин проведет совещание по вопросу реализации программы капремонта школ
Песков: Путин проведет совещание по вопросу реализации капремонта школ
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник по видеосвязи проведёт совещание по вопросу реализации программы капремонта школ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вечером, мы ожидаем уже где-то после семи вечера, президент проведет совещание по вопросу реализации программы капремонта школ. Это будет в режиме видеоконференции. Вы знаете, это программа, которой Путин уделяет огромное внимание. Совсем недавно в Нижнем Тагиле он посещал такую школу, которая была полностью "реновирована" в рамках этой программы", - сказал Песков.
На работу в школы надо привлекать "побольше крутых мужиков", заявил Путин