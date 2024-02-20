Пушилин сообщил, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина
Пушилин: при обстреле Донецка украинскими войсками пострадала женщина
ДОНЕЦК, 20 фев — РИА Новости. При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
"В результате обстрела противником центра Донецка двумя ракетами из РСЗО HIMARS у библиотеки имени Крупской ранена женщина, ее состояние оценивается как средней степени тяжести", — говорится в публикации.
Одна ракета попала в пешеходную зону перед библиотекой, вторая — во двор. В здании библиотеки получили повреждения остекление и фасад. Кроме того, пострадал торговый павильон, расположенный на троллейбусной остановке.
Как сообщил Пушилин в беседе с РИА Новости, Киев до освобождения Авдеевки российской армией бил по Донецку артиллерией, а сейчас использует HIMARS.
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"Две ракеты HIMARS, которые в районе библиотеки Крупской пролетели, говорят о том, что никакой военной целесообразности нет. Здесь мы только видим желание противника создать какой-то фон после их позорного бегства из Авдеевки", — отметил собеседник агентства.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США, производится с 2003 года. Она может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — около 80 километров.
По данным представительства ДНР в СЦКК, ВСУ выпустили два снаряда по Ворошиловскому району Донецка в 14:10.
Незадолго до этого при ударе ВСУ по Киевскому району Донецка погибла женщина 1955 года рождения, пять человек пострадали. Еще одна девушка 1988 года рождения получила ранения в Куйбышевском районе города.
Как подчеркивал руководитель ДНР, противник применил реактивную артиллерию калибра 122 миллиметра и ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров. Повреждены три жилых дома, пять объектов гражданской инфраструктуры в Кировском, Киевском, Куйбышевском районах Донецка, в том числе административное здание, детский сад, магазины и торговые точки.