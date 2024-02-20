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Пушилин сообщил, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 20.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:04 20.02.2024 (обновлено: 17:02 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/pushilin-1928508188.html
Пушилин сообщил, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина
Пушилин сообщил, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 20.02.2024
Пушилин сообщил, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T16:04
2024-02-20T17:02
специальная военная операция на украине
донецк
денис пушилин
вооруженные силы украины
сша
донецкая народная республика
куйбышевский район
сцкк
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ДОНЕЦК, 20 фев — РИА Новости. При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."В результате обстрела противником центра Донецка двумя ракетами из РСЗО HIMARS у библиотеки имени Крупской ранена женщина, ее состояние оценивается как средней степени тяжести", — говорится в публикации.Одна ракета попала в пешеходную зону перед библиотекой, вторая — во двор. В здании библиотеки получили повреждения остекление и фасад. Кроме того, пострадал торговый павильон, расположенный на троллейбусной остановке.Как сообщил Пушилин в беседе с РИА Новости, Киев до освобождения Авдеевки российской армией бил по Донецку артиллерией, а сейчас использует HIMARS."Две ракеты HIMARS, которые в районе библиотеки Крупской пролетели, говорят о том, что никакой военной целесообразности нет. Здесь мы только видим желание противника создать какой-то фон после их позорного бегства из Авдеевки", — отметил собеседник агентства.По данным представительства ДНР в СЦКК, ВСУ выпустили два снаряда по Ворошиловскому району Донецка в 14:10.Незадолго до этого при ударе ВСУ по Киевскому району Донецка погибла женщина 1955 года рождения, пять человек пострадали. Еще одна девушка 1988 года рождения получила ранения в Куйбышевском районе города.Как подчеркивал руководитель ДНР, противник применил реактивную артиллерию калибра 122 миллиметра и ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров. Повреждены три жилых дома, пять объектов гражданской инфраструктуры в Кировском, Киевском, Куйбышевском районах Донецка, в том числе административное здание, детский сад, магазины и торговые точки.
https://ria.ru/20240218/detonatsiya-1928100370.html
https://ria.ru/20240219/donetsk-1928193063.html
донецк
сша
донецкая народная республика
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Кадры с места ударов по Донецку
Кадры с места ударов по Донецку
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донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины, сша, донецкая народная республика, куйбышевский район, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, США, Донецкая Народная Республика, Куйбышевский район, СЦКК
Пушилин сообщил, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина

Пушилин: при обстреле Донецка украинскими войсками пострадала женщина

© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНР
Последствия обстрела Донецка
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ДОНЕЦК, 20 фев — РИА Новости. При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
"В результате обстрела противником центра Донецка двумя ракетами из РСЗО HIMARS у библиотеки имени Крупской ранена женщина, ее состояние оценивается как средней степени тяжести", — говорится в публикации.
Одна ракета попала в пешеходную зону перед библиотекой, вторая — во двор. В здании библиотеки получили повреждения остекление и фасад. Кроме того, пострадал торговый павильон, расположенный на троллейбусной остановке.
Как сообщил Пушилин в беседе с РИА Новости, Киев до освобождения Авдеевки российской армией бил по Донецку артиллерией, а сейчас использует HIMARS.
«
"Две ракеты HIMARS, которые в районе библиотеки Крупской пролетели, говорят о том, что никакой военной целесообразности нет. Здесь мы только видим желание противника создать какой-то фон после их позорного бегства из Авдеевки", — отметил собеседник агентства.

Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США, производится с 2003 года. Она может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — около 80 километров.

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По данным представительства ДНР в СЦКК, ВСУ выпустили два снаряда по Ворошиловскому району Донецка в 14:10.
Незадолго до этого при ударе ВСУ по Киевскому району Донецка погибла женщина 1955 года рождения, пять человек пострадали. Еще одна девушка 1988 года рождения получила ранения в Куйбышевском районе города.
Как подчеркивал руководитель ДНР, противник применил реактивную артиллерию калибра 122 миллиметра и ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров. Повреждены три жилых дома, пять объектов гражданской инфраструктуры в Кировском, Киевском, Куйбышевском районах Донецка, в том числе административное здание, детский сад, магазины и торговые точки.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныСШАДонецкая Народная РеспубликаКуйбышевский районСЦКК
 
 
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