https://ria.ru/20240220/pushilin-1928508188.html

Пушилин сообщил, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина

Пушилин сообщил, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 20.02.2024

Пушилин сообщил, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T16:04

2024-02-20T16:04

2024-02-20T17:02

специальная военная операция на украине

донецк

денис пушилин

вооруженные силы украины

сша

донецкая народная республика

куйбышевский район

сцкк

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ДОНЕЦК, 20 фев — РИА Новости. При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."В результате обстрела противником центра Донецка двумя ракетами из РСЗО HIMARS у библиотеки имени Крупской ранена женщина, ее состояние оценивается как средней степени тяжести", — говорится в публикации.Одна ракета попала в пешеходную зону перед библиотекой, вторая — во двор. В здании библиотеки получили повреждения остекление и фасад. Кроме того, пострадал торговый павильон, расположенный на троллейбусной остановке.Как сообщил Пушилин в беседе с РИА Новости, Киев до освобождения Авдеевки российской армией бил по Донецку артиллерией, а сейчас использует HIMARS."Две ракеты HIMARS, которые в районе библиотеки Крупской пролетели, говорят о том, что никакой военной целесообразности нет. Здесь мы только видим желание противника создать какой-то фон после их позорного бегства из Авдеевки", — отметил собеседник агентства.По данным представительства ДНР в СЦКК, ВСУ выпустили два снаряда по Ворошиловскому району Донецка в 14:10.Незадолго до этого при ударе ВСУ по Киевскому району Донецка погибла женщина 1955 года рождения, пять человек пострадали. Еще одна девушка 1988 года рождения получила ранения в Куйбышевском районе города.Как подчеркивал руководитель ДНР, противник применил реактивную артиллерию калибра 122 миллиметра и ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров. Повреждены три жилых дома, пять объектов гражданской инфраструктуры в Кировском, Киевском, Куйбышевском районах Донецка, в том числе административное здание, детский сад, магазины и торговые точки.

https://ria.ru/20240218/detonatsiya-1928100370.html

https://ria.ru/20240219/donetsk-1928193063.html

донецк

сша

донецкая народная республика

куйбышевский район

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Кадры с места ударов по Донецку Кадры с места ударов по Донецку 2024-02-20T16:04 true PT0M57S

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донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины, сша, донецкая народная республика, куйбышевский район, сцкк