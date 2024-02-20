https://ria.ru/20240220/pushilin-1928433323.html

Власти ДНР планируют наградить бойцов, освобождавших Авдеевку

Власти ДНР планируют наградить бойцов, освобождавших Авдеевку - РИА Новости, 20.02.2024

Власти ДНР планируют наградить бойцов, освобождавших Авдеевку

Военнослужащие российской армии, освобождавшие Авдеевку, получат заслуженные награды на региональном уровне, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T12:49

2024-02-20T12:49

2024-02-20T12:49

авдеевка

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

александр сырский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841737895_132:0:2837:1521_1920x0_80_0_0_67158d0fe9f5fbc77ed7915ae734d014.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Военнослужащие российской армии, освобождавшие Авдеевку, получат заслуженные награды на региональном уровне, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Ребята героические. Вчера была возможность пообщаться, в деталях какие-то моменты прояснить. Прямо берет гордость, настоящий русский солдат, нам еще предстоит оценить это все. И, конечно же, ребята сразу же интересуются, где наша медаль за освобождение Авдеевки. Все сейчас готовится, и объявим это дополнительно", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live". В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 км, сообщило Минобороны РФ. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 кв км. Противник потерял более 1500 военнослужащих.

https://ria.ru/20240220/vyplaty-1928417863.html

авдеевка

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авдеевка, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, александр сырский, вооруженные силы украины