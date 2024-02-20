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Власти ДНР планируют наградить бойцов, освобождавших Авдеевку - РИА Новости, 20.02.2024
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12:49 20.02.2024
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Власти ДНР планируют наградить бойцов, освобождавших Авдеевку
Власти ДНР планируют наградить бойцов, освобождавших Авдеевку - РИА Новости, 20.02.2024
Власти ДНР планируют наградить бойцов, освобождавших Авдеевку
Военнослужащие российской армии, освобождавшие Авдеевку, получат заслуженные награды на региональном уровне, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T12:49
2024-02-20T12:49
авдеевка
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Военнослужащие российской армии, освобождавшие Авдеевку, получат заслуженные награды на региональном уровне, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Ребята героические. Вчера была возможность пообщаться, в деталях какие-то моменты прояснить. Прямо берет гордость, настоящий русский солдат, нам еще предстоит оценить это все. И, конечно же, ребята сразу же интересуются, где наша медаль за освобождение Авдеевки. Все сейчас готовится, и объявим это дополнительно", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live". В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 км, сообщило Минобороны РФ. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 кв км. Противник потерял более 1500 военнослужащих.
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авдеевка, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, александр сырский, вооруженные силы украины
Авдеевка, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Власти ДНР планируют наградить бойцов, освобождавших Авдеевку

Пушилин: военнослужащие армии РФ, освобождавшие Авдеевку, получат награды

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие России
Военнослужащие России - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие России . Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Военнослужащие российской армии, освобождавшие Авдеевку, получат заслуженные награды на региональном уровне, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Ребята героические. Вчера была возможность пообщаться, в деталях какие-то моменты прояснить. Прямо берет гордость, настоящий русский солдат, нам еще предстоит оценить это все. И, конечно же, ребята сразу же интересуются, где наша медаль за освобождение Авдеевки. Все сейчас готовится, и объявим это дополнительно", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".
В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.
Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 км, сообщило Минобороны РФ. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 кв км. Противник потерял более 1500 военнослужащих.
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АвдеевкаРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
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