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Путин примерил пуховик российского производства
Путин примерил пуховик российского производства - РИА Новости, 20.02.2024
Путин примерил пуховик российского производства
Президент России Владимир Путин примерил пуховик российского производства с надписью "бушлат из России", а на просьбу использовать его фото на одежде бренда... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T22:50
2024-02-20T22:50
2024-02-20T22:51
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владимир путин
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин примерил пуховик российского производства с надписью "бушлат из России", а на просьбу использовать его фото на одежде бренда пошутил, что такая примерка будет лучше фотографии. Во вторник Путин принял участие в форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени". После пленарной сессии президенту показали выставку брендов в рамках конкурса "Знай наших". На одном из стендов была представлена продукция бренда одежды ДНК (DNK Russia) из Ростовской области. Бренд сотрудничает с "Роскосмосом", студиями "Союзмультфильм" и "Смешарики", Black Star Wear, телеканалом "Пятница", а в прошлом году создал коллекцию одежды для фильма "Чебурашка". Путину показали фирменный пуховик, который, по словам представителя бренда, носят люди по всему миру и покупают его из-за надписи на спине "бушлат из России". Президенту предложили примерить. Он согласился и сам срезал бирку, которую, по словам представителя компании, "можно только отрезать". "Перекусить нельзя?", - пошутил Путин. Президента спросили, можно ли использовать его фото при изготовлении одежды бренда. "Слушайте, я надеваю ваш бушлат. Это лучше, чем фотография", - ответил Путин. Он примерил пуховик и так сфотографировался вместе с представителем бренда. На выставке Путин попробовал печенье из линейки детского питания "Ам-Ам", бренд создан в Брянской области. "Супер", - оценил президент. Представители компании пообещали прислать президенту также фирменную овсяную кашу. Опробовал президент и продукцию бренда "Краснополянская косметика" из Краснодарского края, немного их увлажняющего средства для лица он нанес на руку.
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Путин на выставке участников конкурса "Знай наших"
Путин на выставке участников конкурса "Знай наших"
2024-02-20T22:50
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РИА Новости
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россия, владимир путин, роскосмос, общество, видео
Россия, Владимир Путин, Роскосмос, Общество
Путин примерил пуховик российского производства
Путин на конкурсе "Знай наших" примерил пуховик с надписью "бушлат из России"
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин примерил пуховик российского производства с надписью "бушлат из России", а на просьбу использовать его фото на одежде бренда пошутил, что такая примерка будет лучше фотографии.
Во вторник Путин принял участие в форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени". После пленарной сессии президенту показали выставку брендов в рамках конкурса "Знай наших".
На одном из стендов была представлена продукция бренда одежды ДНК (DNK Russia) из Ростовской области
. Бренд сотрудничает с "Роскосмосом
", студиями "Союзмультфильм
" и "Смешарики", Black Star Wear, телеканалом "Пятница", а в прошлом году создал коллекцию одежды для фильма "Чебурашка".
Путину показали фирменный пуховик, который, по словам представителя бренда, носят люди по всему миру и покупают его из-за надписи на спине "бушлат из России". Президенту предложили примерить.
Он согласился и сам срезал бирку, которую, по словам представителя компании, "можно только отрезать". "Перекусить нельзя?", - пошутил Путин.
Президента спросили, можно ли использовать его фото при изготовлении одежды бренда.
"Слушайте, я надеваю ваш бушлат. Это лучше, чем фотография", - ответил Путин. Он примерил пуховик и так сфотографировался вместе с представителем бренда.
На выставке Путин попробовал печенье из линейки детского питания "Ам-Ам", бренд создан в Брянской области
.
"Супер", - оценил президент. Представители компании пообещали прислать президенту также фирменную овсяную кашу.
Опробовал президент и продукцию бренда "Краснополянская косметика" из Краснодарского края
, немного их увлажняющего средства для лица он нанес на руку.