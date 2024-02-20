https://ria.ru/20240220/pukhovik-1928601465.html

Путин примерил пуховик российского производства

Путин примерил пуховик российского производства - РИА Новости, 20.02.2024

Путин примерил пуховик российского производства

Президент России Владимир Путин примерил пуховик российского производства с надписью "бушлат из России", а на просьбу использовать его фото на одежде бренда... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T22:50

2024-02-20T22:50

2024-02-20T22:51

россия

владимир путин

роскосмос

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928601814_0:142:3138:1907_1920x0_80_0_0_c9a2c9a7d77ca6cfd08932cb7b725942.jpg

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин примерил пуховик российского производства с надписью "бушлат из России", а на просьбу использовать его фото на одежде бренда пошутил, что такая примерка будет лучше фотографии. Во вторник Путин принял участие в форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени". После пленарной сессии президенту показали выставку брендов в рамках конкурса "Знай наших". На одном из стендов была представлена продукция бренда одежды ДНК (DNK Russia) из Ростовской области. Бренд сотрудничает с "Роскосмосом", студиями "Союзмультфильм" и "Смешарики", Black Star Wear, телеканалом "Пятница", а в прошлом году создал коллекцию одежды для фильма "Чебурашка". Путину показали фирменный пуховик, который, по словам представителя бренда, носят люди по всему миру и покупают его из-за надписи на спине "бушлат из России". Президенту предложили примерить. Он согласился и сам срезал бирку, которую, по словам представителя компании, "можно только отрезать". "Перекусить нельзя?", - пошутил Путин. Президента спросили, можно ли использовать его фото при изготовлении одежды бренда. "Слушайте, я надеваю ваш бушлат. Это лучше, чем фотография", - ответил Путин. Он примерил пуховик и так сфотографировался вместе с представителем бренда. На выставке Путин попробовал печенье из линейки детского питания "Ам-Ам", бренд создан в Брянской области. "Супер", - оценил президент. Представители компании пообещали прислать президенту также фирменную овсяную кашу. Опробовал президент и продукцию бренда "Краснополянская косметика" из Краснодарского края, немного их увлажняющего средства для лица он нанес на руку.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на выставке участников конкурса "Знай наших" Путин на выставке участников конкурса "Знай наших" 2024-02-20T22:50 true PT0M51S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, роскосмос, общество, видео