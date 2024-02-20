https://ria.ru/20240220/proverka-1928371715.html

СК начал проверку после ДТП со скорой помощью в Чите

СК начал проверку после ДТП со скорой помощью в Чите - РИА Новости, 20.02.2024

СК начал проверку после ДТП со скорой помощью в Чите

Доследственную проверку начали в Чите из-за ДТП между машинами скорой помощи и такси, после которого скончался пациент, сообщили в пресс-службе СУСК по... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T07:42

2024-02-20T07:42

2024-02-20T10:10

происшествия

забайкальский край

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россия

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ЧИТА, 20 фев - РИА Новости. Доследственную проверку начали в Чите из-за ДТП между машинами скорой помощи и такси, после которого скончался пациент, сообщили в пресс-службе СУСК по Забайкальскому краю. Госавтоинспекция Забайкальского края 19 февраля сообщила о ДТП, в котором машина скорой помощи перевернулась после столкновения с такси. Четверо человек были госпитализированы. Утром 20 февраля стало известно, что пассажир скорой помощи скончался от полученных травм. Фельдшер скорой находится в реанимации. "По данному факту руководитель регионального следственного управления СК России Алексей Вольный поручил провести доследственную проверку. Следователи запросят в полиции материалы проверки, проводимой по факту дорожно-транспортного происшествия", - говорится в сообщении. Кроме того, будут дополнительно опрошены все участники инцидента. При необходимости следователи изымут и изучат документы. Следователи изучат данные о водителях обоих транспортных средств, а также их состояние на момент аварии и наличие документов на право управления транспортными средствами.

https://ria.ru/20240212/dtp-1926882026.html

https://ria.ru/20240219/dtp-1928152746.html

забайкальский край

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происшествия, забайкальский край, чита, следственный комитет россии (ск рф), россия