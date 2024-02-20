https://ria.ru/20240220/protest-1928574486.html

Греческие фермеры выехали на тракторах в центр Афин

Греческие фермеры выехали на тракторах в центр Афин - РИА Новости, 20.02.2024

Греческие фермеры выехали на тракторах в центр Афин

Протесты греческих фермеров докатились до Афин – десятки тракторов прибыли на площадь Синтагма в центре греческой столицы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T19:54

2024-02-20T19:54

2024-02-20T23:44

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АФИНЫ, 20 фев — РИА Новости. Протесты греческих фермеров докатились до Афин – десятки тракторов прибыли на площадь Синтагма в центре греческой столицы, передает корреспондент РИА Новости. Фермеры требуют поддержки сельского хозяйства. Один из тракторов поднял напротив парламента гроб и плакат "Сегодня умерло животноводство". Рядом плакаты - "Виноградарство умирает", "Производители оливок требуют компенсации потерь", "Фермер, воюй. Они пьют твою кровь", "Нет фотоэлектрическим станциям на земле". Трактористы постоянно сигналят. В центр стянуты большие силы полиции, стоят водометы, полицейскими автобусами перекрыты дорога к резиденции премьера и президентскому дворцу. Митинг начнется в 18.30 по местному времени (19.30 мск). Ожидается, что на площади будет порядка 150 тракторов и несколько тысяч фермеров, приехавших на 50 автобусах и на личных машинах. На площади много журналистов. Телеканалы подробно освещали то, как фермеры направлялись на сельхозтехнике в столицу. Акция в Афинах согласована с властями. Она продлится примерно сутки – в среду во второй половине дня фермеры должны покинуть столицу. Законодательство запрещает передвижение сельскохозяйственной техники по национальным автомагистралям и в центре городов, но министерство защиты граждан разрешило фермерам провести акцию на центральной площади Синтагма. Техника собралась в городках Кастро в области Беотия и Мегара в Аттике, откуда в сопровождении машин полиции направилась в Афины. Требования фермеровФермеры требуют от властей отменить акцизы на горючее для сельхозтехники, установить тариф на электроэнергию в размере 7 центов за киловатт-час – вдвое ниже действующего тарифа, субсидии на корма для животных, отказ от новой Единой сельскохозяйственной политики ЕС, полную компенсацию ущерба из-за природных бедствий, принятия мер против незаконной продажи импортной продукции под видом греческой.

https://ria.ru/20240206/ukraina-1925540524.html

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Акция протеста греческих фермеров Акция протеста греческих фермеров 2024-02-20T19:54 true PT0M25S

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