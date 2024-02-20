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Греческие фермеры выехали на тракторах в центр Афин - РИА Новости, 20.02.2024
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19:54 20.02.2024 (обновлено: 23:44 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/protest-1928574486.html
Греческие фермеры выехали на тракторах в центр Афин
Греческие фермеры выехали на тракторах в центр Афин - РИА Новости, 20.02.2024
Греческие фермеры выехали на тракторах в центр Афин
Протесты греческих фермеров докатились до Афин – десятки тракторов прибыли на площадь Синтагма в центре греческой столицы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T19:54
2024-02-20T23:44
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АФИНЫ, 20 фев — РИА Новости. Протесты греческих фермеров докатились до Афин – десятки тракторов прибыли на площадь Синтагма в центре греческой столицы, передает корреспондент РИА Новости. Фермеры требуют поддержки сельского хозяйства. Один из тракторов поднял напротив парламента гроб и плакат "Сегодня умерло животноводство". Рядом плакаты - "Виноградарство умирает", "Производители оливок требуют компенсации потерь", "Фермер, воюй. Они пьют твою кровь", "Нет фотоэлектрическим станциям на земле". Трактористы постоянно сигналят. В центр стянуты большие силы полиции, стоят водометы, полицейскими автобусами перекрыты дорога к резиденции премьера и президентскому дворцу. Митинг начнется в 18.30 по местному времени (19.30 мск). Ожидается, что на площади будет порядка 150 тракторов и несколько тысяч фермеров, приехавших на 50 автобусах и на личных машинах. На площади много журналистов. Телеканалы подробно освещали то, как фермеры направлялись на сельхозтехнике в столицу. Акция в Афинах согласована с властями. Она продлится примерно сутки – в среду во второй половине дня фермеры должны покинуть столицу. Законодательство запрещает передвижение сельскохозяйственной техники по национальным автомагистралям и в центре городов, но министерство защиты граждан разрешило фермерам провести акцию на центральной площади Синтагма. Техника собралась в городках Кастро в области Беотия и Мегара в Аттике, откуда в сопровождении машин полиции направилась в Афины. Требования фермеровФермеры требуют от властей отменить акцизы на горючее для сельхозтехники, установить тариф на электроэнергию в размере 7 центов за киловатт-час – вдвое ниже действующего тарифа, субсидии на корма для животных, отказ от новой Единой сельскохозяйственной политики ЕС, полную компенсацию ущерба из-за природных бедствий, принятия мер против незаконной продажи импортной продукции под видом греческой.
https://ria.ru/20240206/ukraina-1925540524.html
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Акция протеста греческих фермеров
Акция протеста греческих фермеров
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в мире, афины, аттика, евросоюз
В мире, Афины, Аттика, Евросоюз
Греческие фермеры выехали на тракторах в центр Афин

Греческие фермеры выехали на тракторах в центр Афин, требуя поддержки отрасли

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АФИНЫ, 20 фев — РИА Новости. Протесты греческих фермеров докатились до Афин – десятки тракторов прибыли на площадь Синтагма в центре греческой столицы, передает корреспондент РИА Новости.
Фермеры требуют поддержки сельского хозяйства.
© AP Photo / Thanassis StavrakisПротестующие греческие фермеры возле здания парламента в Афинах
Протестующие греческие фермеры возле здания парламента в Афинах - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Протестующие греческие фермеры возле здания парламента в Афинах
Один из тракторов поднял напротив парламента гроб и плакат "Сегодня умерло животноводство". Рядом плакаты - "Виноградарство умирает", "Производители оливок требуют компенсации потерь", "Фермер, воюй. Они пьют твою кровь", "Нет фотоэлектрическим станциям на земле".
Трактористы постоянно сигналят.
В центр стянуты большие силы полиции, стоят водометы, полицейскими автобусами перекрыты дорога к резиденции премьера и президентскому дворцу.
Митинг начнется в 18.30 по местному времени (19.30 мск). Ожидается, что на площади будет порядка 150 тракторов и несколько тысяч фермеров, приехавших на 50 автобусах и на личных машинах.
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На площади много журналистов. Телеканалы подробно освещали то, как фермеры направлялись на сельхозтехнике в столицу.
Акция в Афинах согласована с властями. Она продлится примерно сутки – в среду во второй половине дня фермеры должны покинуть столицу.
Законодательство запрещает передвижение сельскохозяйственной техники по национальным автомагистралям и в центре городов, но министерство защиты граждан разрешило фермерам провести акцию на центральной площади Синтагма. Техника собралась в городках Кастро в области Беотия и Мегара в Аттике, откуда в сопровождении машин полиции направилась в Афины.

Требования фермеров

Фермеры требуют от властей отменить акцизы на горючее для сельхозтехники, установить тариф на электроэнергию в размере 7 центов за киловатт-час – вдвое ниже действующего тарифа, субсидии на корма для животных, отказ от новой Единой сельскохозяйственной политики ЕС, полную компенсацию ущерба из-за природных бедствий, принятия мер против незаконной продажи импортной продукции под видом греческой.
Акция протеста фермеров в центре Праги - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
В Праге протестующие фермеры устроили потасовку с противниками акции
19 февраля, 18:45
 
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