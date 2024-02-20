https://ria.ru/20240220/protest-1928514758.html

Молдавская оппозиция провела акцию против вступления в НАТО

Молдавская оппозиция провела акцию против вступления в НАТО - РИА Новости, 20.02.2024

Молдавская оппозиция провела акцию против вступления в НАТО

Оппозиционная в Молдавии партия "Возрождение" провела акцию протеста в центре Кишинева против вступления страны в НАТО и политики милитаризации, которую... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T16:34

2024-02-20T16:34

2024-02-20T16:38

в мире

молдавия

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майя санду

нато

возрождение

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КИШИНЕВ, 20 фев – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Возрождение" провела акцию протеста в центре Кишинева против вступления страны в НАТО и политики милитаризации, которую проводят власти республики. Участники мирной акции пришли к зданию администрации президента с плакатами: "Молдова - нейтральная страна", "НАТО - оружие войны, а не мира!" и др. Они принесли игрушки, облитые свекольным соком, как демонстрацию того, что милитаризация всегда приводит к войне и смерти. "Сегодня этот мишка (игрушечный – ред.) облит свекольным соком... Мы хотим напомнить нынешней власти: вот, что может быть результатом милитаризации нашей страны. Я хочу верить, что в наших руках, руках молдаван белый медведь может быть только в свекольном соке", - заявил член политбюро партии Юрий Витнянский на митинге, транслировавшемся на странице политсилы в соцсети Facebook*.С приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231226/moldaviya-1917939708.html

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в мире, молдавия, россия, майя санду, нато, возрождение, кишинев