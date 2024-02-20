https://ria.ru/20240220/protest-1928514758.html
Молдавская оппозиция провела акцию против вступления в НАТО
Молдавская оппозиция провела акцию против вступления в НАТО - РИА Новости, 20.02.2024
Молдавская оппозиция провела акцию против вступления в НАТО
Оппозиционная в Молдавии партия "Возрождение" провела акцию протеста в центре Кишинева против вступления страны в НАТО и политики милитаризации, которую... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T16:34
2024-02-20T16:34
2024-02-20T16:38
в мире
молдавия
россия
майя санду
нато
возрождение
кишинев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928515804_0:3:1280:723_1920x0_80_0_0_e3381cd9220851a4c254b2bff73a1224.jpg
КИШИНЕВ, 20 фев – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Возрождение" провела акцию протеста в центре Кишинева против вступления страны в НАТО и политики милитаризации, которую проводят власти республики. Участники мирной акции пришли к зданию администрации президента с плакатами: "Молдова - нейтральная страна", "НАТО - оружие войны, а не мира!" и др. Они принесли игрушки, облитые свекольным соком, как демонстрацию того, что милитаризация всегда приводит к войне и смерти. "Сегодня этот мишка (игрушечный – ред.) облит свекольным соком... Мы хотим напомнить нынешней власти: вот, что может быть результатом милитаризации нашей страны. Я хочу верить, что в наших руках, руках молдаван белый медведь может быть только в свекольном соке", - заявил член политбюро партии Юрий Витнянский на митинге, транслировавшемся на странице политсилы в соцсети Facebook*.С приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231226/moldaviya-1917939708.html
молдавия
россия
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928515804_40:0:1173:850_1920x0_80_0_0_6ceb65bf6467505f8c1d5bd3aba5c838.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, россия, майя санду, нато, возрождение, кишинев
В мире, Молдавия, Россия, Майя Санду, НАТО, Возрождение, Кишинев
Молдавская оппозиция провела акцию против вступления в НАТО
В Молдавии партия "Возрождение" провела акцию против вступления страны в НАТО
КИШИНЕВ, 20 фев – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Возрождение" провела акцию протеста в центре Кишинева против вступления страны в НАТО и политики милитаризации, которую проводят власти республики.
Участники мирной акции пришли к зданию администрации президента с плакатами: "Молдова - нейтральная страна", "НАТО - оружие войны, а не мира!" и др. Они принесли игрушки, облитые свекольным соком, как демонстрацию того, что милитаризация всегда приводит к войне и смерти.
"Сегодня этот мишка (игрушечный – ред.) облит свекольным соком... Мы хотим напомнить нынешней власти: вот, что может быть результатом милитаризации нашей страны. Я хочу верить, что в наших руках, руках молдаван белый медведь может быть только в свекольном соке", - заявил член политбюро партии Юрий Витнянский на митинге, транслировавшемся на странице политсилы в соцсети Facebook*.
С приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду
, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США
, Великобритании
, Германии
, Румынии
. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие.
Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.
Москва
не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе
.
"Набивают себе цену". Почему Молдавия выходит из СНГ
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.