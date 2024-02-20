https://ria.ru/20240220/protest-1928501884.html

Украина призвала Еврокомиссию отреагировать на протесты польских фермеров

Украина призвала Еврокомиссию отреагировать на протесты польских фермеров - РИА Новости, 20.02.2024

Украина призвала Еврокомиссию отреагировать на протесты польских фермеров

Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила в соцсети Х, что Киев проинформировал Еврокомиссию о протестах польских фермеров на украинско-польской границе РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T15:40

2024-02-20T15:40

2024-02-20T15:40

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киев

гданьск

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила в соцсети Х, что Киев проинформировал Еврокомиссию о протестах польских фермеров на украинско-польской границе и надеется на "решительную реакцию". Ранее польские фермеры в ходе общенационального протеста перекрыли железную дорогу на контрольно-пропуском пункте "Медика" на границе с Украиной и высыпали зерно из вагона на землю. "Украинские власти проинформировали Еврокомиссию о ситуации с блокадой польско-украинской границы, и мы надеемся на решительный ответ", — написала Свириденко.Общепольский протест фермеров начался более недели назад. Они выступают против поставок с Украины сельскохозяйственной продукции, которая негативно сказывается на благополучии польских аграриев. Массовые выступления фермеров, согласно карте, размещенной польским институтом сельского хозяйства, наблюдаются по всей стране. Аграрии блокируют дороги также и в отдаленных от границы с Украиной регионах. Заблокированы многие ведущие трассы. Проблемы есть даже в центре Гданьска на севере страны и в Познани на северо-западе. Полиция направляет водителей к путям объезда.

https://ria.ru/20240220/blokada-1928499137.html

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в мире, украина, киев, гданьск, еврокомиссия