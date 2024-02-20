На Украине осудили акцию польских фермеров на границе
Министр инфраструктуры Украины назвал акцию польских фермеров провокацией
© Стоп-кадр видео очевидцаПротестующие фермеры в Польше высыпали на ж/д пути у границы с Украиной 2 вагона кукурузы
© Стоп-кадр видео очевидца
Протестующие фермеры в Польше высыпали на ж/д пути у границы с Украиной 2 вагона кукурузы
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в соцсети Х назвал действия польских фермеров, высыпавших кукурузу на границе, политической провокацией, направленной на разъединение стран.
Ранее протестующие фермеры в Польше высыпали на железнодорожные пути на польско-украинском погранпереходе в Медыке два вагона украинской кукурузы, протестуя против поставок сельхозпродукции с Украины.
"Высыпание украинского зерна на железнодорожные пути - очередная политическая провокация, направленная на разъединение наших народов", — написал Кубраков.
По его словам, украинская армия "прорвала коридор для этого зерна через Черное море", поскольку это вопрос выживания Украины. При этом он отметил, что от украинского зерна зависит и глобальная продовольственная безопасность.
Ранее сообщалось, что 20 февраля польские фермеры усилят свои протесты. Они полностью заблокируют пункты пропуска на границе с Украиной, а также транспортные узлы и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам. Общепольский протест фермеров начался более недели назад, аграрии протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщили, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорохуск.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.