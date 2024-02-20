https://ria.ru/20240220/proekt-1928394654.html

Проект "Бережливый регион" сэкономил 194 млн рублей в Липецкой области

Проект "Бережливый регион" сэкономил 194 млн рублей в Липецкой области - РИА Новости, 20.02.2024

Проект "Бережливый регион" сэкономил 194 млн рублей в Липецкой области

Экономический эффект от программы "Амбассадоры проекта "Бережливый регион" (Амбассадоры LEAN), которая уже два года реализуется в Липецкой области, составил в... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T10:36

2024-02-20T10:36

2024-02-20T15:48

липецкая область

игорь артамонов

производство

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ЛИПЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Экономический эффект от программы "Амбассадоры проекта "Бережливый регион" (Амбассадоры LEAN), которая уже два года реализуется в Липецкой области, составил в прошлом году 194 миллиона рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он отметил, что продвижением программы занимается АНО "Региональный центр компетенций" совместно с управлением государственной службы и кадровой работы правительства Липецкой области. Цель программы - повысить эффективность и производительность труда в организациях региона, сэкономив при этом расходы, а также создать более комфортные условия обслуживания для жителей области. "Вся наша работа строится в интересах людей. Для удобства жителей региона пересматриваются форматы предоставления услуг и оптимизируется работа различных служб и ведомств", – подчеркнул Артамонов. Глава региона пояснил, что принципы бережливого производства в Липецкой области начали применяться в 2019 году при поддержке госкорпорации "Росатом". По словам Артамонова, благодаря внедрению методик бережливого производства в органах государственной и муниципальной власти существенно сократились сроки оформления и предоставления документов гражданам, на 75% сокращено ожидание выездного обслуживания населения сотрудниками МФЦ, в два раза уменьшилось время прохождения диспансеризации взрослого населения, при этом сделать это можно, в том числе на рабочем месте сотрудника.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, производство