https://ria.ru/20240220/proekt-1928394654.html
Проект "Бережливый регион" сэкономил 194 млн рублей в Липецкой области
Проект "Бережливый регион" сэкономил 194 млн рублей в Липецкой области - РИА Новости, 20.02.2024
Проект "Бережливый регион" сэкономил 194 млн рублей в Липецкой области
Экономический эффект от программы "Амбассадоры проекта "Бережливый регион" (Амбассадоры LEAN), которая уже два года реализуется в Липецкой области, составил в... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T10:36
2024-02-20T10:36
2024-02-20T15:48
липецкая область
игорь артамонов
производство
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ЛИПЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Экономический эффект от программы "Амбассадоры проекта "Бережливый регион" (Амбассадоры LEAN), которая уже два года реализуется в Липецкой области, составил в прошлом году 194 миллиона рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он отметил, что продвижением программы занимается АНО "Региональный центр компетенций" совместно с управлением государственной службы и кадровой работы правительства Липецкой области. Цель программы - повысить эффективность и производительность труда в организациях региона, сэкономив при этом расходы, а также создать более комфортные условия обслуживания для жителей области. "Вся наша работа строится в интересах людей. Для удобства жителей региона пересматриваются форматы предоставления услуг и оптимизируется работа различных служб и ведомств", – подчеркнул Артамонов. Глава региона пояснил, что принципы бережливого производства в Липецкой области начали применяться в 2019 году при поддержке госкорпорации "Росатом". По словам Артамонова, благодаря внедрению методик бережливого производства в органах государственной и муниципальной власти существенно сократились сроки оформления и предоставления документов гражданам, на 75% сокращено ожидание выездного обслуживания населения сотрудниками МФЦ, в два раза уменьшилось время прохождения диспансеризации взрослого населения, при этом сделать это можно, в том числе на рабочем месте сотрудника.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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игорь артамонов, производство
Липецкая область, Игорь Артамонов, Производство
ЛИПЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Экономический эффект от программы "Амбассадоры проекта "Бережливый регион" (Амбассадоры LEAN), которая уже два года реализуется в Липецкой области, составил в прошлом году 194 миллиона рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он отметил, что продвижением программы занимается АНО "Региональный центр компетенций" совместно с управлением государственной службы и кадровой работы правительства Липецкой области. Цель программы - повысить эффективность и производительность труда в организациях региона, сэкономив при этом расходы, а также создать более комфортные условия обслуживания для жителей области.
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"Вся наша работа строится в интересах людей. Для удобства жителей региона пересматриваются форматы предоставления услуг и оптимизируется работа различных служб и ведомств", – подчеркнул Артамонов.
Глава региона пояснил, что принципы бережливого производства в Липецкой области начали применяться в 2019 году при поддержке госкорпорации "Росатом
". По словам Артамонова, благодаря внедрению методик бережливого производства в органах государственной и муниципальной власти существенно сократились сроки оформления и предоставления документов гражданам, на 75% сокращено ожидание выездного обслуживания населения сотрудниками МФЦ, в два раза уменьшилось время прохождения диспансеризации взрослого населения, при этом сделать это можно, в том числе на рабочем месте сотрудника.