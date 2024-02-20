https://ria.ru/20240220/proekt-1928369964.html

Конгрессмены предложили новый проект помощи Украине, пишут СМИ

Конгрессмены предложили новый проект помощи Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2024

Конгрессмены предложили новый проект помощи Украине, пишут СМИ

Члены палаты представителей США Брайан Фитцпатрик и Джаред Голден попросили конгрессменов поддержать альтернативный вариант законопроекта о финансовой помощи... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T07:11

2024-02-20T07:11

2024-02-20T10:26

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Члены палаты представителей США Брайан Фитцпатрик и Джаред Голден попросили конгрессменов поддержать альтернативный вариант законопроекта о финансовой помощи Украине и Израилю, сообщает американское издание Hill."Двухпартийная группа законодателей призывает своих коллег поддержать измененную версию законопроекта об иностранной помощи и безопасности границы, представленного на прошлой неделе", — указано в материале.Республиканец Фитцпатрик и демократ Голден считают, что Украина находится в бедственном положении, которое стало "прямым результатом" задержек конгресса с предоставлением финансовой помощи, следует из попавшего в распоряжение Hill письма конгрессменов к коллегам.Альтернативная версия законопроекта предусматривает выделение 47 миллиардов долларов для Украины, десяти миллиардов — Израилю, еще пяти — Индо-Тихоокеанскому региону и двух миллиардов для обеспечения операций Пентагона на Ближнем Востоке. Для борьбы с нелегальной миграцией законодатели предлагают на один год восстановить политику "Оставаться в Мексике", при которой просители убежища в США будут ожидать судебного решения на родине."Законопроект вряд ли получит достаточную поддержку", — отметили в американском издании.На прошлой неделе сенат США принял законопроект о дополнительном финансировании на цели нацбезопасности объемом 95 миллиардов долларов, включающий 60 миллиардов на возобновление помощи Украине. Авторы документа исключили из него пункты о выделении средств на охрану американской границы и миграционную реформу.При этом палата представителей, где сильна республиканская оппозиция, ушла на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав по законопроекту. Ее спикер Майк Джонсон отмечал, что перед конгрессменами стоят другие задачи, а именно: завершение работы над бюджетом Соединенных Штатов.Кроме того, он предупреждал, что контролируемая Республиканской партией палата представителей не станет рассматривать документ, не содержащий положений об ужесточении охраны границы с Мексикой.

https://ria.ru/20240218/ukraine-1928102042.html

https://ria.ru/20240216/pomosch-1927880831.html

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в мире, украина, сша, израиль, конгресс сша, палата представителей сша, министерство обороны сша