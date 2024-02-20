Конгрессмены предложили новый проект помощи Украине, пишут СМИ
Члены палаты представителей США выдвинули новый законопроект о помощи Украине
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Члены палаты представителей США Брайан Фитцпатрик и Джаред Голден попросили конгрессменов поддержать альтернативный вариант законопроекта о финансовой помощи Украине и Израилю, сообщает американское издание Hill.
"Двухпартийная группа законодателей призывает своих коллег поддержать измененную версию законопроекта об иностранной помощи и безопасности границы, представленного на прошлой неделе", — указано в материале.
Республиканец Фитцпатрик и демократ Голден считают, что Украина находится в бедственном положении, которое стало "прямым результатом" задержек конгресса с предоставлением финансовой помощи, следует из попавшего в распоряжение Hill письма конгрессменов к коллегам.
Альтернативная версия законопроекта предусматривает выделение 47 миллиардов долларов для Украины, десяти миллиардов — Израилю, еще пяти — Индо-Тихоокеанскому региону и двух миллиардов для обеспечения операций Пентагона на Ближнем Востоке. Для борьбы с нелегальной миграцией законодатели предлагают на один год восстановить политику "Оставаться в Мексике", при которой просители убежища в США будут ожидать судебного решения на родине.
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"Законопроект вряд ли получит достаточную поддержку", — отметили в американском издании.
На прошлой неделе сенат США принял законопроект о дополнительном финансировании на цели нацбезопасности объемом 95 миллиардов долларов, включающий 60 миллиардов на возобновление помощи Украине. Авторы документа исключили из него пункты о выделении средств на охрану американской границы и миграционную реформу.
При этом палата представителей, где сильна республиканская оппозиция, ушла на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав по законопроекту. Ее спикер Майк Джонсон отмечал, что перед конгрессменами стоят другие задачи, а именно: завершение работы над бюджетом Соединенных Штатов.
Кроме того, он предупреждал, что контролируемая Республиканской партией палата представителей не станет рассматривать документ, не содержащий положений об ужесточении охраны границы с Мексикой.