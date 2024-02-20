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Тюменские бойцы получили принтеры для доработки коптеров в полевых условиях - РИА Новости, 20.02.2024
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Тюменские бойцы получили принтеры для доработки коптеров в полевых условиях
Тюменские бойцы получили принтеры для доработки коптеров в полевых условиях - РИА Новости, 20.02.2024
Тюменские бойцы получили принтеры для доработки коптеров в полевых условиях
Тюменская область передала военнослужащим 40-го гвардейского инженерно-саперного полка в зону специальной военной операции два 3D-принтера и расходные материалы РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T09:42
2024-02-20T09:42
надежные люди
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 20 фев – РИА Новости. Тюменская область передала военнослужащим 40-го гвардейского инженерно-саперного полка в зону специальной военной операции два 3D-принтера и расходные материалы для усовершенствования квадрокоптеров и снаряжения в полевых условиях, сообщает информационный центр правительства региона. "Перезаряжать магазины от автомата еще быстрее, делать коптеры более "выносливыми" смогут бойцы 40-го гвардейского инженерно-саперного полка. В подразделение передали два 3D-принтера и расходные материалы. Партию дополнительного оборудования на линию соприкосновения доставили по поручению главы региона Александра Моора", – указано в сообщении. Спецпредставитель губернатора Тюменской области Николай Савченко в видеокомментарии пояснил, что оборудование полк запросил для подразделения, которое занимается беспилотными летательными аппаратами, с помощью принтеров военнослужащие будут изготовлять "различные системы сброса снарядов с БПЛА, ампульницы для медикаментов, заряжайки для магазинов".
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тюменская область, александр моор
Надежные люди, Тюменская область, Александр Моор

Тюменские бойцы получили принтеры для доработки коптеров в полевых условиях

© Информационный центр правительства Тюменской областиТюменская область передала в зону СВО два 3D-принтера и расходные материалы для усовершенствования квадрокоптеров. Кадр видео
Тюменская область передала в зону СВО два 3D-принтера и расходные материалы для усовершенствования квадрокоптеров. Кадр видео
© Информационный центр правительства Тюменской области
Тюменская область передала в зону СВО два 3D-принтера и расходные материалы для усовершенствования квадрокоптеров. Кадр видео
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 20 фев – РИА Новости. Тюменская область передала военнослужащим 40-го гвардейского инженерно-саперного полка в зону специальной военной операции два 3D-принтера и расходные материалы для усовершенствования квадрокоптеров и снаряжения в полевых условиях, сообщает информационный центр правительства региона.
«
"Перезаряжать магазины от автомата еще быстрее, делать коптеры более "выносливыми" смогут бойцы 40-го гвардейского инженерно-саперного полка. В подразделение передали два 3D-принтера и расходные материалы. Партию дополнительного оборудования на линию соприкосновения доставили по поручению главы региона Александра Моора", – указано в сообщении.
Спецпредставитель губернатора Тюменской области Николай Савченко в видеокомментарии пояснил, что оборудование полк запросил для подразделения, которое занимается беспилотными летательными аппаратами, с помощью принтеров военнослужащие будут изготовлять "различные системы сброса снарядов с БПЛА, ампульницы для медикаментов, заряжайки для магазинов".
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Надежные людиТюменская областьАлександр Моор
 
 
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