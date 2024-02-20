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Тюменские бойцы получили принтеры для доработки коптеров в полевых условиях

Тюменские бойцы получили принтеры для доработки коптеров в полевых условиях - РИА Новости, 20.02.2024

Тюменские бойцы получили принтеры для доработки коптеров в полевых условиях

Тюменская область передала военнослужащим 40-го гвардейского инженерно-саперного полка в зону специальной военной операции два 3D-принтера и расходные материалы РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T09:42

2024-02-20T09:42

2024-02-20T09:42

надежные люди

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 20 фев – РИА Новости. Тюменская область передала военнослужащим 40-го гвардейского инженерно-саперного полка в зону специальной военной операции два 3D-принтера и расходные материалы для усовершенствования квадрокоптеров и снаряжения в полевых условиях, сообщает информационный центр правительства региона. "Перезаряжать магазины от автомата еще быстрее, делать коптеры более "выносливыми" смогут бойцы 40-го гвардейского инженерно-саперного полка. В подразделение передали два 3D-принтера и расходные материалы. Партию дополнительного оборудования на линию соприкосновения доставили по поручению главы региона Александра Моора", – указано в сообщении. Спецпредставитель губернатора Тюменской области Николай Савченко в видеокомментарии пояснил, что оборудование полк запросил для подразделения, которое занимается беспилотными летательными аппаратами, с помощью принтеров военнослужащие будут изготовлять "различные системы сброса снарядов с БПЛА, ампульницы для медикаментов, заряжайки для магазинов".

https://ria.ru/20240216/svo-1927768488.html

тюменская область

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тюменская область, александр моор