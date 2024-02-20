https://ria.ru/20240220/prigovor-1928510605.html
В Кузбассе вынесли приговор жителю, планировавшему массовое убийство
В Кузбассе вынесли приговор жителю, планировавшему массовое убийство - РИА Новости, 20.02.2024
В Кузбассе вынесли приговор жителю, планировавшему массовое убийство
Житель Анжеро-Судженска приговорен к 9 годам колонии строгого режима за организацию приготовления к массовому убийству, сообщает пресс-служба СУСК РФ по... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T16:20
2024-02-20T16:20
2024-02-20T16:20
происшествия
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КЕМЕРОВО, 20 фев – РИА Новости. Житель Анжеро-Судженска приговорен к 9 годам колонии строгого режима за организацию приготовления к массовому убийству, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области. "Установлено, что с сентября 2020 года по февраль 2022 года фигурант, являясь сторонником идеологии молодежного деструктивного движения, признанного судом террористическим, через интернет подыскал сообщника, чтобы совместно совершить убийство учащихся и преподавателей одного из учебных заведений… Кузбасса. Распределив роли, молодые люди договорились о способе совершения массового убийства, однако сообщник добровольно отказался от совершения преступления", – говорится в релизе. Источник, знакомый с ситуацией, уточнил РИА Новости, что массовое убийство планировалось в Анжеро-Судженском педагогическом колледже. "Собранные следователями Следственного комитета по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 25-летнему жителю города Анжеро-Судженска… в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", – сообщили в ведомстве. Он признан виновным по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п.п. "а, е, ж, л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, по мотивам идеологической ненависти), со следствием сотрудничал, вину в содеянном признал полностью, приговора дожидался в СИЗО, отметили в СК.
https://ria.ru/20240212/prigovor-1926904101.html
https://ria.ru/20240202/ubiystvo-1924991556.html
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происшествия, анжеро-судженск, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Анжеро-Судженск, Кемеровская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе вынесли приговор жителю, планировавшему массовое убийство
В Кузбассе вынесли приговор жителю, планировавшему массовое убийство в колледже