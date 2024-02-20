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Житель Новосибирской области получил 13,5 года за стрельбу по полицейским - РИА Новости, 20.02.2024
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08:23 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/prigovor-1928374127.html
Житель Новосибирской области получил 13,5 года за стрельбу по полицейским
Житель Новосибирской области получил 13,5 года за стрельбу по полицейским - РИА Новости, 20.02.2024
Житель Новосибирской области получил 13,5 года за стрельбу по полицейским
Новосибирский областной суд приговорил к 13,5 лет колонии строгого режима 61-летнего местного жителя, который открыл стрельбу из квартиры в сторону прибывших... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T08:23
2024-02-20T08:23
происшествия
новосибирская область
мошковский район
новосибирский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 20 фев – РИА Новости. Новосибирский областной суд приговорил к 13,5 лет колонии строгого режима 61-летнего местного жителя, который открыл стрельбу из квартиры в сторону прибывших полицейских, сообщает во вторник СУСК по региону. "Доказательства признаны присяжными заседателями и судом достаточными для вынесения обвинительного вердикта и приговора 61-летнему жителю Мошковского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), частью 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве)", - говорится в сообщении. По данным следствия, днем 28 марта 2023 года в поселке Октябрьском Мошковского района местная жительница позвонила в полицию и сообщила о том, что нетрезвый сосед угрожает ей убийством. По вызову приехал наряд, полицейские позвонили в квартиру мужчины, однако, открыв дверь, он несколько раз выстрелил в их сторону. Никто не пострадал. Кроме того, отметили в СК, при задержании мужчина заявил полицейским, что он заминировал квартиру. Выехавший на место инженер-сапер выяснил, что его заявление было ложным. "Вердиктом присяжных заседателей мужчина признан виновным в инкриминируемых ему деяниях. На основании вердикта суд назначил ему наказание в виде 13 лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, из которых первые три года отбывать в тюрьме", - сообщили в следственном управлении. Государственное обвинение по делу поддержал прокурор Новосибирской области Александр Бучман. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.
https://ria.ru/20240107/voditel-1920081243.html
https://ria.ru/20231128/prigovor-1912365222.html
новосибирская область
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происшествия, новосибирская область, мошковский район, новосибирский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирская область, Мошковский район, Новосибирский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Новосибирской области получил 13,5 года за стрельбу по полицейским

Жителю Новосибирской области дали 13,5 года за стрельбу по полиции из квартиры

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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НОВОСИБИРСК, 20 фев – РИА Новости. Новосибирский областной суд приговорил к 13,5 лет колонии строгого режима 61-летнего местного жителя, который открыл стрельбу из квартиры в сторону прибывших полицейских, сообщает во вторник СУСК по региону.
"Доказательства признаны присяжными заседателями и судом достаточными для вынесения обвинительного вердикта и приговора 61-летнему жителю Мошковского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), частью 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, днем 28 марта 2023 года в поселке Октябрьском Мошковского района местная жительница позвонила в полицию и сообщила о том, что нетрезвый сосед угрожает ей убийством. По вызову приехал наряд, полицейские позвонили в квартиру мужчины, однако, открыв дверь, он несколько раз выстрелил в их сторону. Никто не пострадал.
Кроме того, отметили в СК, при задержании мужчина заявил полицейским, что он заминировал квартиру. Выехавший на место инженер-сапер выяснил, что его заявление было ложным.
"Вердиктом присяжных заседателей мужчина признан виновным в инкриминируемых ему деяниях. На основании вердикта суд назначил ему наказание в виде 13 лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, из которых первые три года отбывать в тюрьме", - сообщили в следственном управлении.
Государственное обвинение по делу поддержал прокурор Новосибирской области Александр Бучман. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.
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