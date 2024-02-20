https://ria.ru/20240220/prigovor-1928374127.html

Житель Новосибирской области получил 13,5 года за стрельбу по полицейским

Житель Новосибирской области получил 13,5 года за стрельбу по полицейским - РИА Новости, 20.02.2024

Житель Новосибирской области получил 13,5 года за стрельбу по полицейским

Новосибирский областной суд приговорил к 13,5 лет колонии строгого режима 61-летнего местного жителя, который открыл стрельбу из квартиры в сторону прибывших... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T08:23

2024-02-20T08:23

2024-02-20T08:23

происшествия

новосибирская область

мошковский район

новосибирский областной суд

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 20 фев – РИА Новости. Новосибирский областной суд приговорил к 13,5 лет колонии строгого режима 61-летнего местного жителя, который открыл стрельбу из квартиры в сторону прибывших полицейских, сообщает во вторник СУСК по региону. "Доказательства признаны присяжными заседателями и судом достаточными для вынесения обвинительного вердикта и приговора 61-летнему жителю Мошковского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), частью 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве)", - говорится в сообщении. По данным следствия, днем 28 марта 2023 года в поселке Октябрьском Мошковского района местная жительница позвонила в полицию и сообщила о том, что нетрезвый сосед угрожает ей убийством. По вызову приехал наряд, полицейские позвонили в квартиру мужчины, однако, открыв дверь, он несколько раз выстрелил в их сторону. Никто не пострадал. Кроме того, отметили в СК, при задержании мужчина заявил полицейским, что он заминировал квартиру. Выехавший на место инженер-сапер выяснил, что его заявление было ложным. "Вердиктом присяжных заседателей мужчина признан виновным в инкриминируемых ему деяниях. На основании вердикта суд назначил ему наказание в виде 13 лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, из которых первые три года отбывать в тюрьме", - сообщили в следственном управлении. Государственное обвинение по делу поддержал прокурор Новосибирской области Александр Бучман. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

https://ria.ru/20240107/voditel-1920081243.html

https://ria.ru/20231128/prigovor-1912365222.html

новосибирская область

мошковский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новосибирская область, мошковский район, новосибирский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)