https://ria.ru/20240220/priangare-1928517875.html
В Приангарье подтопило дома из-за ледостава на реке Куда
В Приангарье подтопило дома из-за ледостава на реке Куда - РИА Новости, 20.02.2024
В Приангарье подтопило дома из-за ледостава на реке Куда
В деревне Усть-Куда Иркутской области во время ледостава на реке Куда подтопило несколько домов и участков, сообщает губернатор региона Игорь Кобзев. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T16:42
2024-02-20T16:42
2024-02-20T16:42
происшествия
иркутская область
иркутск
ангара
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 20 фев - РИА Новости. В деревне Усть-Куда Иркутской области во время ледостава на реке Куда подтопило несколько домов и участков, сообщает губернатор региона Игорь Кобзев. Оперативную обстановку с подъемом уровня воды в реках Приангарья рассмотрели на заседании рабочей группы комиссии по ЧС, которая прошла под руководством губернатора региона. Интенсивный ледостав, вызванный похолоданием, привел к подъему уровня воды в ряде рек Иркутской области. Ангара подтопила два километра автодороги в Иркутске вблизи садоводства "Ангара-3", где перекрыто движение. Также поднялся уровень притока Ангары - реки Куда. "В деревне Усть-Куда на улице Раздольная подтоплены 2 участка с домами до фундамента. К 8 участкам подтоплен подъезд. В случае необходимости администрация готова развернуть ПВР в школе", - написал Кобзев в Telegram-канале. По данным ГУМЧС по региону, подтопление коснулось пяти придомовых территорий на улице Раздольная. В микрорайоне Ударник Ангарского городского округа вода окружила фермерское хозяйство, где содержится около тысячи голов скота. Для реагирования в случае возможного ухудшения обстановки на место направлена группа спасателей. По информации Иркутского гидрометцентра, в связи с установившейся в регионе холодной погодой с 20 по 23 февраля на участке с 12-го по 25-й километры от Глазковского моста в Иркутске возможно резкое повышение уровня Ангары и выход воды на пониженные участки местности.
https://ria.ru/20231229/kamchatka-1918876134.html
https://ria.ru/20231223/podtoplenie-1917678075.html
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происшествия, иркутская область, иркутск, ангара, игорь кобзев
Происшествия, Иркутская область, Иркутск, Ангара, Игорь Кобзев
В Приангарье подтопило дома из-за ледостава на реке Куда
В Приангарье на реке Куда поднялся уровень воды, подтоплено несколько домов
ИРКУТСК, 20 фев - РИА Новости.
В деревне Усть-Куда Иркутской области во время ледостава на реке Куда подтопило несколько домов и участков, сообщает
губернатор региона Игорь Кобзев.
Оперативную обстановку с подъемом уровня воды в реках Приангарья рассмотрели на заседании рабочей группы комиссии по ЧС, которая прошла под руководством губернатора региона. Интенсивный ледостав, вызванный похолоданием, привел к подъему уровня воды в ряде рек Иркутской области. Ангара подтопила два километра автодороги в Иркутске вблизи садоводства "Ангара-3", где перекрыто движение. Также поднялся уровень притока Ангары - реки Куда.
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"В деревне Усть-Куда на улице Раздольная подтоплены 2 участка с домами до фундамента. К 8 участкам подтоплен подъезд. В случае необходимости администрация готова развернуть ПВР в школе", - написал Кобзев в Telegram-канале.
По данным ГУМЧС по региону, подтопление коснулось пяти придомовых территорий на улице Раздольная.
В микрорайоне Ударник Ангарского городского округа вода окружила фермерское хозяйство, где содержится около тысячи голов скота.
Для реагирования в случае возможного ухудшения обстановки на место направлена группа спасателей.
По информации Иркутского гидрометцентра, в связи с установившейся в регионе холодной погодой с 20 по 23 февраля на участке с 12-го по 25-й километры от Глазковского моста в Иркутске возможно резкое повышение уровня Ангары и выход воды на пониженные участки местности.
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