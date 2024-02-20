https://ria.ru/20240220/priangare-1928517875.html

В Приангарье подтопило дома из-за ледостава на реке Куда

В Приангарье подтопило дома из-за ледостава на реке Куда - РИА Новости, 20.02.2024

В Приангарье подтопило дома из-за ледостава на реке Куда

В деревне Усть-Куда Иркутской области во время ледостава на реке Куда подтопило несколько домов и участков, сообщает губернатор региона Игорь Кобзев. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T16:42

2024-02-20T16:42

2024-02-20T16:42

происшествия

иркутская область

иркутск

ангара

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 20 фев - РИА Новости. В деревне Усть-Куда Иркутской области во время ледостава на реке Куда подтопило несколько домов и участков, сообщает губернатор региона Игорь Кобзев. Оперативную обстановку с подъемом уровня воды в реках Приангарья рассмотрели на заседании рабочей группы комиссии по ЧС, которая прошла под руководством губернатора региона. Интенсивный ледостав, вызванный похолоданием, привел к подъему уровня воды в ряде рек Иркутской области. Ангара подтопила два километра автодороги в Иркутске вблизи садоводства "Ангара-3", где перекрыто движение. Также поднялся уровень притока Ангары - реки Куда. "В деревне Усть-Куда на улице Раздольная подтоплены 2 участка с домами до фундамента. К 8 участкам подтоплен подъезд. В случае необходимости администрация готова развернуть ПВР в школе", - написал Кобзев в Telegram-канале. По данным ГУМЧС по региону, подтопление коснулось пяти придомовых территорий на улице Раздольная. В микрорайоне Ударник Ангарского городского округа вода окружила фермерское хозяйство, где содержится около тысячи голов скота. Для реагирования в случае возможного ухудшения обстановки на место направлена группа спасателей. По информации Иркутского гидрометцентра, в связи с установившейся в регионе холодной погодой с 20 по 23 февраля на участке с 12-го по 25-й километры от Глазковского моста в Иркутске возможно резкое повышение уровня Ангары и выход воды на пониженные участки местности.

https://ria.ru/20231229/kamchatka-1918876134.html

https://ria.ru/20231223/podtoplenie-1917678075.html

иркутская область

иркутск

ангара

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происшествия, иркутская область, иркутск, ангара, игорь кобзев