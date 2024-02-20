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В России проводится просветительский проект для молодежи о роли президента - РИА Новости, 20.02.2024
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10:26 20.02.2024 (обновлено: 10:35 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/prezident-1928392083.html
В России проводится просветительский проект для молодежи о роли президента
В России проводится просветительский проект для молодежи о роли президента - РИА Новости, 20.02.2024
В России проводится просветительский проект для молодежи о роли президента
Просветительский проект "Президент Российской Федерации — гарант прав и свобод человека и гражданина" проводится с января по март для молодёжных и студенческих... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T10:26
2024-02-20T10:35
выборы в государственную думу
россия
татьяна москалькова
общество
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Просветительский проект "Президент Российской Федерации — гарант прав и свобод человека и гражданина" проводится с января по март для молодёжных и студенческих сообществ: будут организованы правозащитные лектории и практикумы, различные мультимедийные выставки и викторины в социальных сетях, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова. &quot;С января по март для молодёжных и студенческих сообществ проводим просветительский проект &quot;Президент Российской Федерации — гарант прав и свобод человека и гражданина&quot;. Проект реализуется совместно с региональными уполномоченными по правам человека, членами общественных, экспертных, молодежных советов, представителями институтов гражданского общества. Предстоят правозащитные лектории и практикумы, различные мультимедийные выставки и викторины в социальных сетях&quot;, - сообщила Москалькова в своем Telegram-канале.Кроме того, омбудсмен добавила, что руководитель её секретариата уже выступил перед студентами Российского государственного университета правосудия и рассказал им о ключевых компетенциях президента, его роли в обеспечении и защите прав и свобод человека и гражданина.
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россия, татьяна москалькова, общество
Выборы в Государственную думу, Россия, Татьяна Москалькова, Общество
В России проводится просветительский проект для молодежи о роли президента

В России проводится просветительский проект о роли и компетенциях президента

© Фото : ИГЭУ имени В.И.ЛенинаОткрытый диалог на тему "Личная ответственность за будущее страны" в ИГЭУ
Открытый диалог на тему Личная ответственность за будущее страны в ИГЭУ - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© Фото : ИГЭУ имени В.И.Ленина
Открытый диалог на тему "Личная ответственность за будущее страны" в ИГЭУ
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Просветительский проект "Президент Российской Федерации — гарант прав и свобод человека и гражданина" проводится с января по март для молодёжных и студенческих сообществ: будут организованы правозащитные лектории и практикумы, различные мультимедийные выставки и викторины в социальных сетях, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова.
«

"С января по март для молодёжных и студенческих сообществ проводим просветительский проект "Президент Российской Федерации — гарант прав и свобод человека и гражданина". Проект реализуется совместно с региональными уполномоченными по правам человека, членами общественных, экспертных, молодежных советов, представителями институтов гражданского общества. Предстоят правозащитные лектории и практикумы, различные мультимедийные выставки и викторины в социальных сетях", - сообщила Москалькова в своем Telegram-канале.

Кроме того, омбудсмен добавила, что руководитель её секретариата уже выступил перед студентами Российского государственного университета правосудия и рассказал им о ключевых компетенциях президента, его роли в обеспечении и защите прав и свобод человека и гражданина.
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Выборы в Государственную думуРоссияТатьяна МоскальковаОбщество
 
 
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