https://ria.ru/20240220/prezident-1928392083.html

В России проводится просветительский проект для молодежи о роли президента

В России проводится просветительский проект для молодежи о роли президента - РИА Новости, 20.02.2024

В России проводится просветительский проект для молодежи о роли президента

Просветительский проект "Президент Российской Федерации — гарант прав и свобод человека и гражданина" проводится с января по март для молодёжных и студенческих... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T10:26

2024-02-20T10:26

2024-02-20T10:35

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россия

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Просветительский проект "Президент Российской Федерации — гарант прав и свобод человека и гражданина" проводится с января по март для молодёжных и студенческих сообществ: будут организованы правозащитные лектории и практикумы, различные мультимедийные выставки и викторины в социальных сетях, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова. "С января по март для молодёжных и студенческих сообществ проводим просветительский проект "Президент Российской Федерации — гарант прав и свобод человека и гражданина". Проект реализуется совместно с региональными уполномоченными по правам человека, членами общественных, экспертных, молодежных советов, представителями институтов гражданского общества. Предстоят правозащитные лектории и практикумы, различные мультимедийные выставки и викторины в социальных сетях", - сообщила Москалькова в своем Telegram-канале.Кроме того, омбудсмен добавила, что руководитель её секретариата уже выступил перед студентами Российского государственного университета правосудия и рассказал им о ключевых компетенциях президента, его роли в обеспечении и защите прав и свобод человека и гражданина.

https://ria.ru/20240219/vybory-1928291110.html

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россия, татьяна москалькова, общество