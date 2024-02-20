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В Ленинградской области загорелось производственно-складское здание
В Ленинградской области загорелось производственно-складское здание - РИА Новости, 20.02.2024
В Ленинградской области загорелось производственно-складское здание
Производственно-складское помещение горит в поселке Ковалево Ленинградской области на площади 1000 квадратных метров, по предварительным данным, пострадавших... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T21:10
2024-02-20T21:10
2024-02-20T21:10
происшествия
ленинградская область
россия
всеволожский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Производственно-складское помещение горит в поселке Ковалево Ленинградской области на площади 1000 квадратных метров, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Поступило сообщение о пожаре по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, посёлок Ковалёво, 2я Поперечная, 65... Происходит возгорание в производственно-складском здании на площади 1000 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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происшествия, ленинградская область, россия, всеволожский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Всеволожский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ленинградской области загорелось производственно-складское здание
В Ленинградской области производственное здание загорелось на тысяче "квадратов"