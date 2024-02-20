https://ria.ru/20240220/pozhar-1928585599.html

В Ленинградской области загорелось производственно-складское здание

В Ленинградской области загорелось производственно-складское здание - РИА Новости, 20.02.2024

В Ленинградской области загорелось производственно-складское здание

Производственно-складское помещение горит в поселке Ковалево Ленинградской области на площади 1000 квадратных метров, по предварительным данным, пострадавших... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T21:10

2024-02-20T21:10

2024-02-20T21:10

происшествия

ленинградская область

россия

всеволожский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Производственно-складское помещение горит в поселке Ковалево Ленинградской области на площади 1000 квадратных метров, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Поступило сообщение о пожаре по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, посёлок Ковалёво, 2я Поперечная, 65... Происходит возгорание в производственно-складском здании на площади 1000 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html

ленинградская область

россия

всеволожский район

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2024

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происшествия, ленинградская область, россия, всеволожский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)