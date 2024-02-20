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Митинга-концерта после послания Путина Федеральному собранию не будет - РИА Новости, 20.02.2024
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12:53 20.02.2024 (обновлено: 12:57 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/poslanie-1928434849.html
Митинга-концерта после послания Путина Федеральному собранию не будет
Митинга-концерта после послания Путина Федеральному собранию не будет - РИА Новости, 20.02.2024
Митинга-концерта после послания Путина Федеральному собранию не будет
Митинга-концерта после оглашения президентом России Владимиром Путиным послания Федеральному собранию не планируется, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T12:53
2024-02-20T12:57
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
послание президента федеральному собранию
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Митинга-концерта после оглашения президентом России Владимиром Путиным послания Федеральному собранию не планируется, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Вы знаете, что мы сегодня на 29 февраля анонсировали послание Федеральному собранию от главы государства... Сегодня же начнем рассылать приглашения участникам... После послания митинга-концерта не планируется", - сказал журналистам Песков. Он добавил, что основные темы послания никогда не анонсируются Кремлем. "Не будем это делать и сейчас", - заключил пресс-секретарь Путина.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, послание президента федеральному собранию
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Послание президента Федеральному собранию
Митинга-концерта после послания Путина Федеральному собранию не будет

Песков: митинга-концерта после оглашения Путиным послания не будет

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Митинга-концерта после оглашения президентом России Владимиром Путиным послания Федеральному собранию не планируется, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что мы сегодня на 29 февраля анонсировали послание Федеральному собранию от главы государства... Сегодня же начнем рассылать приглашения участникам... После послания митинга-концерта не планируется", - сказал журналистам Песков.
Он добавил, что основные темы послания никогда не анонсируются Кремлем. "Не будем это делать и сейчас", - заключил пресс-секретарь Путина.
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Песков рассказал о подготовке Путина к посланию Федеральному собранию
Вчера, 12:51
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковПослание президента Федеральному собранию
 
 
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