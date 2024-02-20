https://ria.ru/20240220/poslanie-1928434849.html

Митинга-концерта после послания Путина Федеральному собранию не будет

Митинга-концерта после послания Путина Федеральному собранию не будет - РИА Новости, 20.02.2024

Митинга-концерта после послания Путина Федеральному собранию не будет

Митинга-концерта после оглашения президентом России Владимиром Путиным послания Федеральному собранию не планируется, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T12:53

2024-02-20T12:53

2024-02-20T12:57

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

послание президента федеральному собранию

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Митинга-концерта после оглашения президентом России Владимиром Путиным послания Федеральному собранию не планируется, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Вы знаете, что мы сегодня на 29 февраля анонсировали послание Федеральному собранию от главы государства... Сегодня же начнем рассылать приглашения участникам... После послания митинга-концерта не планируется", - сказал журналистам Песков. Он добавил, что основные темы послания никогда не анонсируются Кремлем. "Не будем это делать и сейчас", - заключил пресс-секретарь Путина.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, послание президента федеральному собранию