https://ria.ru/20240220/poslanie-1928434849.html
Митинга-концерта после послания Путина Федеральному собранию не будет
Митинга-концерта после послания Путина Федеральному собранию не будет - РИА Новости, 20.02.2024
Митинга-концерта после послания Путина Федеральному собранию не будет
Митинга-концерта после оглашения президентом России Владимиром Путиным послания Федеральному собранию не планируется, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T12:53
2024-02-20T12:53
2024-02-20T12:57
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
послание президента федеральному собранию
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Митинга-концерта после оглашения президентом России Владимиром Путиным послания Федеральному собранию не планируется, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Вы знаете, что мы сегодня на 29 февраля анонсировали послание Федеральному собранию от главы государства... Сегодня же начнем рассылать приглашения участникам... После послания митинга-концерта не планируется", - сказал журналистам Песков. Он добавил, что основные темы послания никогда не анонсируются Кремлем. "Не будем это делать и сейчас", - заключил пресс-секретарь Путина.
https://ria.ru/20240220/poslanie-1928433491.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, послание президента федеральному собранию
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Послание президента Федеральному собранию
Митинга-концерта после послания Путина Федеральному собранию не будет
Песков: митинга-концерта после оглашения Путиным послания не будет
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Митинга-концерта после оглашения президентом России Владимиром Путиным послания Федеральному собранию не планируется, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что мы сегодня на 29 февраля анонсировали послание Федеральному собранию от главы государства... Сегодня же начнем рассылать приглашения участникам... После послания митинга-концерта не планируется", - сказал журналистам Песков.
Он добавил, что основные темы послания никогда не анонсируются Кремлем. "Не будем это делать и сейчас", - заключил пресс-секретарь Путина.
Песков рассказал о подготовке Путина к посланию Федеральному собранию