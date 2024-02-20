https://ria.ru/20240220/poslanie-1928433491.html

Песков рассказал о подготовке Путина к посланию Федеральному собранию

Песков рассказал о подготовке Путина к посланию Федеральному собранию - РИА Новости, 20.02.2024

Песков рассказал о подготовке Путина к посланию Федеральному собранию

Президент РФ Владимир Путин ежедневно общается с вице-премьерами, это постоянный процесс, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T12:51

2024-02-20T12:51

2024-02-20T13:19

политика

послание президента федеральному собранию

россия

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853455268_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aaa1a73ae26b34f6b9cbdbcfaab59cb3.jpg

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ежедневно общается с вице-премьерами, это постоянный процесс, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Эти контакты у президента идут на ежедневной основе: он общается с вице-премьерами, которые курируют те или иные направления по несколько раз в день. Поэтому этот процесс постоянный", - отметил Песков, отвечая на вопрос журналистов, проходят ли у президента встречи накануне ежегодного послания к Федеральному Собранию РФ.Президент России Владимир Путин 29 февраля обратится к Федеральному Собранию РФ с ежегодным посланием, сообщили в пресс-службе Кремля.

https://ria.ru/20240216/putin-1927733544.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, послание президента федеральному собранию, россия, дмитрий песков, владимир путин