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Песков рассказал о подготовке Путина к посланию Федеральному собранию - РИА Новости, 20.02.2024
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12:51 20.02.2024 (обновлено: 13:19 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/poslanie-1928433491.html
Песков рассказал о подготовке Путина к посланию Федеральному собранию
Песков рассказал о подготовке Путина к посланию Федеральному собранию - РИА Новости, 20.02.2024
Песков рассказал о подготовке Путина к посланию Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин ежедневно общается с вице-премьерами, это постоянный процесс, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T12:51
2024-02-20T13:19
политика
послание президента федеральному собранию
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ежедневно общается с вице-премьерами, это постоянный процесс, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Эти контакты у президента идут на ежедневной основе: он общается с вице-премьерами, которые курируют те или иные направления по несколько раз в день. Поэтому этот процесс постоянный", - отметил Песков, отвечая на вопрос журналистов, проходят ли у президента встречи накануне ежегодного послания к Федеральному Собранию РФ.Президент России Владимир Путин 29 февраля обратится к Федеральному Собранию РФ с ежегодным посланием, сообщили в пресс-службе Кремля.
https://ria.ru/20240216/putin-1927733544.html
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политика, послание президента федеральному собранию, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Послание президента Федеральному собранию, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков рассказал о подготовке Путина к посланию Федеральному собранию

Песков: готовясь к посланию, Путин постоянно общается с вице-премьерами

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания Федеральному собранию. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ежедневно общается с вице-премьерами, это постоянный процесс, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Эти контакты у президента идут на ежедневной основе: он общается с вице-премьерами, которые курируют те или иные направления по несколько раз в день. Поэтому этот процесс постоянный", - отметил Песков, отвечая на вопрос журналистов, проходят ли у президента встречи накануне ежегодного послания к Федеральному Собранию РФ.
Президент России Владимир Путин 29 февраля обратится к Федеральному Собранию РФ с ежегодным посланием, сообщили в пресс-службе Кремля.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения АО Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
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