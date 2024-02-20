https://ria.ru/20240220/poslanie-1928433491.html
Песков рассказал о подготовке Путина к посланию Федеральному собранию
Песков рассказал о подготовке Путина к посланию Федеральному собранию - РИА Новости, 20.02.2024
Песков рассказал о подготовке Путина к посланию Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин ежедневно общается с вице-премьерами, это постоянный процесс, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T12:51
2024-02-20T12:51
2024-02-20T13:19
политика
послание президента федеральному собранию
россия
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853455268_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aaa1a73ae26b34f6b9cbdbcfaab59cb3.jpg
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ежедневно общается с вице-премьерами, это постоянный процесс, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Эти контакты у президента идут на ежедневной основе: он общается с вице-премьерами, которые курируют те или иные направления по несколько раз в день. Поэтому этот процесс постоянный", - отметил Песков, отвечая на вопрос журналистов, проходят ли у президента встречи накануне ежегодного послания к Федеральному Собранию РФ.Президент России Владимир Путин 29 февраля обратится к Федеральному Собранию РФ с ежегодным посланием, сообщили в пресс-службе Кремля.
https://ria.ru/20240216/putin-1927733544.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853455268_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d283a5e894a28178e834edfee9882e35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, послание президента федеральному собранию, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Послание президента Федеральному собранию, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков рассказал о подготовке Путина к посланию Федеральному собранию
Песков: готовясь к посланию, Путин постоянно общается с вице-премьерами
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ежедневно общается с вице-премьерами, это постоянный процесс, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Эти контакты у президента идут на ежедневной основе: он общается с вице-премьерами, которые курируют те или иные направления по несколько раз в день. Поэтому этот процесс постоянный", - отметил Песков, отвечая на вопрос журналистов, проходят ли у президента встречи накануне ежегодного послания к Федеральному Собранию РФ.
Президент России Владимир Путин 29 февраля обратится к Федеральному Собранию РФ с ежегодным посланием, сообщили в пресс-службе Кремля.
Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина