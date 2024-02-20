https://ria.ru/20240220/portal-1928424535.html
В СФ предложили создать реестр с региональными туристическими ресурсами
В СФ предложили создать реестр с региональными туристическими ресурсами - РИА Новости, 20.02.2024
В СФ предложили создать реестр с региональными туристическими ресурсами
Минэкономразвития и Минцифры РФ рекомендовано рассмотреть необходимость интеграции региональных туристических цифровых ресурсов с Национальным туристическим... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T12:28
2024-02-20T12:28
2024-02-20T12:28
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Минэкономразвития и Минцифры РФ рекомендовано рассмотреть необходимость интеграции региональных туристических цифровых ресурсов с Национальным туристическим порталом, говорится в рекомендациях по итогам круглого стола о цифровизации туризма в РФ, прошедшего в Совете Федерации. "Министерству экономического развития РФ совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (рекомендовать) рассмотреть вопрос о необходимости интеграции региональных туристических цифровых ресурсов (сервисов, интернет-сайтов, мобильных приложений) с Национальным туристическим порталом с целью формирования единой онлайн-платформы продвижения туристского потенциала субъектов РФ", - говорится в документе (есть в распоряжении РИА Новости). Как отметила в разговоре с РИА Новости проводившая круглый стол первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова, формирование единой информационной системы позволит туристам получать все необходимые услуги: от покупки билетов и бронирования гостиницы до заказа экскурсии и резервирования столика в кафе, – в режиме "одного окна". "Развитие туристской отрасли является одним из приоритетов государственной политики, ориентированной на развитие въездного и внутреннего туризма, а также обеспечение качества и доступности туристских услуг для российских граждан. При этом динамика развития туристской отрасли сегодня во многом определяется темпами внедрения в индустрию цифровых технологий. В настоящее время цифровизация туристской отрасли уже обеспечена целым рядом успешных решений и разработок. Однако важной задачей остается создание единой цифровой экосистемы, объединяющей всех участников туристического рынка", - пояснила сенатор. Кроме того, подчеркнула сенатор, туристам не придется переключаться между различными сервисами, путешествуя по регионам страны. "При этом такая система должна быть безопасной и содержать только проверенную информацию. Поэтому необходимо также разработать стандарты качества региональных туристических цифровых ресурсов при интеграции в Национальный туристический портал", - подчеркнула сенатор.
https://ria.ru/20240219/putin-1928326637.html
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новости - туризм, россия, ирина рукавишникова , совет федерации рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Ирина Рукавишникова , Совет Федерации РФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В СФ предложили создать реестр с региональными туристическими ресурсами
В СФ предложили создать единый портал с региональными туристическими ресурсами
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Минэкономразвития и Минцифры РФ рекомендовано рассмотреть необходимость интеграции региональных туристических цифровых ресурсов с Национальным туристическим порталом, говорится в рекомендациях по итогам круглого стола о цифровизации туризма в РФ, прошедшего в Совете Федерации.
"Министерству экономического развития РФ совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (рекомендовать) рассмотреть вопрос о необходимости интеграции региональных туристических цифровых ресурсов (сервисов, интернет-сайтов, мобильных приложений) с Национальным туристическим порталом с целью формирования единой онлайн-платформы продвижения туристского потенциала субъектов РФ", - говорится в документе (есть в распоряжении РИА Новости).
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Как отметила в разговоре с РИА Новости проводившая круглый стол первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова, формирование единой информационной системы позволит туристам получать все необходимые услуги: от покупки билетов и бронирования гостиницы до заказа экскурсии и резервирования столика в кафе, – в режиме "одного окна".
"Развитие туристской отрасли является одним из приоритетов государственной политики, ориентированной на развитие въездного и внутреннего туризма, а также обеспечение качества и доступности туристских услуг для российских граждан. При этом динамика развития туристской отрасли сегодня во многом определяется темпами внедрения в индустрию цифровых технологий. В настоящее время цифровизация туристской отрасли уже обеспечена целым рядом успешных решений и разработок. Однако важной задачей остается создание единой цифровой экосистемы, объединяющей всех участников туристического рынка", - пояснила сенатор.
Кроме того, подчеркнула сенатор, туристам не придется переключаться между различными сервисами, путешествуя по регионам страны.
"При этом такая система должна быть безопасной и содержать только проверенную информацию. Поэтому необходимо также разработать стандарты качества региональных туристических цифровых ресурсов при интеграции в Национальный туристический портал", - подчеркнула сенатор.
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