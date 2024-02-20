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МГЕР и ЦСКА отправили в зону СВО 40 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 20.02.2024
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17:39 20.02.2024
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МГЕР и ЦСКА отправили в зону СВО 40 тонн гуманитарной помощи
МГЕР и ЦСКА отправили в зону СВО 40 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 20.02.2024
МГЕР и ЦСКА отправили в зону СВО 40 тонн гуманитарной помощи
"Молодая Гвардия Единой России" совместно с ЦСКА отправили в новые регионы 40 тонн дополнительной гуманитарной помощи для жителей и военнослужащих, передает... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T17:39
2024-02-20T17:39
надежные люди
мгер
единая россия
андрей турчак
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" совместно с ЦСКА отправили в новые регионы 40 тонн дополнительной гуманитарной помощи для жителей и военнослужащих, передает корреспондент РИА Новости. Церемония отправки гумпомощи прошла в ходе XI съезда МГЕР на площадке спортивного комплекса ЦСКА. "Сегодня отправляется очередной конвой гуманитарного груза, специальной техники, которая так необходима нашим ребятам, нашим бойцам, которые с честью выполняют свой воинский долг, отстаивая нашу общую русскую историю, возвращая наши родные русские земли", - сказал секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Как рассказали в МГЕР, в составе гумпомощи продукты, медикаменты, FPV-дроны, генераторы, стройматериалы, комплекты тактической обуви и формы для бойцов и другие необходимые вещи.
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мгер, единая россия, андрей турчак
Надежные люди, МГЕР, Единая Россия, Андрей Турчак

МГЕР и ЦСКА отправили в зону СВО 40 тонн гуманитарной помощи

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащий в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" совместно с ЦСКА отправили в новые регионы 40 тонн дополнительной гуманитарной помощи для жителей и военнослужащих, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония отправки гумпомощи прошла в ходе XI съезда МГЕР на площадке спортивного комплекса ЦСКА.
"Сегодня отправляется очередной конвой гуманитарного груза, специальной техники, которая так необходима нашим ребятам, нашим бойцам, которые с честью выполняют свой воинский долг, отстаивая нашу общую русскую историю, возвращая наши родные русские земли", - сказал секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
Как рассказали в МГЕР, в составе гумпомощи продукты, медикаменты, FPV-дроны, генераторы, стройматериалы, комплекты тактической обуви и формы для бойцов и другие необходимые вещи.
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Надежные людиМГЕРЕдиная РоссияАндрей Турчак
 
 
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