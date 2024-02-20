https://ria.ru/20240220/pomosch-1928534180.html

МГЕР и ЦСКА отправили в зону СВО 40 тонн гуманитарной помощи

МГЕР и ЦСКА отправили в зону СВО 40 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 20.02.2024

МГЕР и ЦСКА отправили в зону СВО 40 тонн гуманитарной помощи

"Молодая Гвардия Единой России" совместно с ЦСКА отправили в новые регионы 40 тонн дополнительной гуманитарной помощи для жителей и военнослужащих, передает... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T17:39

2024-02-20T17:39

2024-02-20T17:39

надежные люди

мгер

единая россия

андрей турчак

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" совместно с ЦСКА отправили в новые регионы 40 тонн дополнительной гуманитарной помощи для жителей и военнослужащих, передает корреспондент РИА Новости. Церемония отправки гумпомощи прошла в ходе XI съезда МГЕР на площадке спортивного комплекса ЦСКА. "Сегодня отправляется очередной конвой гуманитарного груза, специальной техники, которая так необходима нашим ребятам, нашим бойцам, которые с честью выполняют свой воинский долг, отстаивая нашу общую русскую историю, возвращая наши родные русские земли", - сказал секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Как рассказали в МГЕР, в составе гумпомощи продукты, медикаменты, FPV-дроны, генераторы, стройматериалы, комплекты тактической обуви и формы для бойцов и другие необходимые вещи.

https://ria.ru/20240216/svo-1927768488.html

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2024

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мгер, единая россия, андрей турчак