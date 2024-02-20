https://ria.ru/20240220/pomosch-1928530692.html
ЕК объявила о выделении 83 миллионов евро Украине и Молдавии
ЕК объявила о выделении 83 миллионов евро Украине и Молдавии - РИА Новости, 20.02.2024
ЕК объявила о выделении 83 миллионов евро Украине и Молдавии
Еврокомиссия объявила о выделении 75 миллионов евро Украине и 8 миллионов - Молдове на гуманитарные проекты, говорится в заявлении, опубликованном во вторник на РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T17:25
2024-02-20T17:25
2024-02-20T17:54
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БРЮССЕЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Еврокомиссия объявила о выделении 75 миллионов евро Украине и 8 миллионов - Молдове на гуманитарные проекты, говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте ЕК. "Из 83 миллионов евро гуманитарного финансирования: 75 миллионов евро выделено на гуманитарные проекты на Украине... 8 миллионов евро выделено на гуманитарные проекты в Молдове", – говорится в сообщении. Отмечается, что гуманитарные проекты на Украине нацелены на оказание срочной помощи, включая доступ к таким базовым потребностям, как жилье, предоставление защиты, чистой воды, доступ к образованию и здравоохранению. Выделенные Молдове средства пойдут на оказание целевой помощи наиболее уязвимым слоям населения и будет включать гуманитарную денежную помощь на базовые потребности, защиту и здравоохранение. По данным ЕК, вместе с сегодняшней помощью сумма выделенных средств на гуманитарные программы населения, пострадавшего из-за украинского конфликта, достигает 926 миллионов евро. Из них 860 миллионов выделены Украине, а 66 - Молдове.
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в мире, украина, молдавия, еврокомиссия
В мире, Украина, Молдавия, Еврокомиссия
ЕК объявила о выделении 83 миллионов евро Украине и Молдавии
ЕК объявила о выделении 83 миллионов евро гуманитарной помощи Украине и Молдавии
БРЮССЕЛЬ, 20 фев - РИА Новости.
Еврокомиссия объявила о выделении 75 миллионов евро Украине и 8 миллионов - Молдове на гуманитарные проекты, говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте
ЕК.
"Из 83 миллионов евро гуманитарного финансирования: 75 миллионов евро выделено на гуманитарные проекты на Украине... 8 миллионов евро выделено на гуманитарные проекты в Молдове", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что гуманитарные проекты на Украине нацелены на оказание срочной помощи, включая доступ к таким базовым потребностям, как жилье, предоставление защиты, чистой воды, доступ к образованию и здравоохранению. Выделенные Молдове средства пойдут на оказание целевой помощи наиболее уязвимым слоям населения и будет включать гуманитарную денежную помощь на базовые потребности, защиту и здравоохранение.
По данным ЕК, вместе с сегодняшней помощью сумма выделенных средств на гуманитарные программы населения, пострадавшего из-за украинского конфликта, достигает 926 миллионов евро. Из них 860 миллионов выделены Украине, а 66 - Молдове.
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