https://ria.ru/20240220/pomosch-1928416738.html

Швеция направит Украине крупнейший пакет военной помощи

Швеция направит Украине крупнейший пакет военной помощи - РИА Новости, 20.02.2024

Швеция направит Украине крупнейший пакет военной помощи

Швеция направит Украине крупнейший 15-й пакет военной помощи на сумму около 680 миллионов долларов, заявил во вторник министр обороны Пол Юнсон. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T11:56

2024-02-20T11:56

2024-02-20T11:57

специальная военная операция на украине

в мире

украина

швеция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155144/73/1551447390_0:192:2958:1856_1920x0_80_0_0_7426ff4a92672e24d90255b3d3e8948b.jpg

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Швеция направит Украине крупнейший 15-й пакет военной помощи на сумму около 680 миллионов долларов, заявил во вторник министр обороны Пол Юнсон. "Мы направим Украине военную помощь на сумму 7,1 миллиарда шведских крон (около 680 миллионов долларов – ред.)", – заявил он на пресс-конференции министерства обороны. Трансляция велась на сайте правительства. В новый пакет войдут десять десантно-штурмовых катеров Sridsbåt 90 (CB90), двадцать десантных катеров G-класса, мины, торпеды, артиллерийские боеприпасы, ПЗРК Robotsystem 70, противотанковые управляемые ракеты, противотанковые гранатометы Carl Gustaf, гранаты и другое военное оборудование. Часть средств выделяется на обучение украинских военных и закупку бронетехники, уточняет газета Expressen. По информации шведских СМИ, это крупнейший пакет военной помощи, который страна направляет Украине. Он стал пятнадцатым по счету. Вместе с этим пакетом Швеция направила Украине пакеты военной помощи уже на 2,9 миллиарда долларов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240207/energoeffektivnost-1926027763.html

https://ria.ru/20240216/ukraina-1927761653.html

украина

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, швеция