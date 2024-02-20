https://ria.ru/20240220/polsha-1928585980.html
Польская полиция отреагировала на инцидент с рассыпанным украинским зерном
Польская полиция отреагировала на инцидент с рассыпанным украинским зерном - РИА Новости, 20.02.2024
Польская полиция отреагировала на инцидент с рассыпанным украинским зерном
Правоохранительные органы Польши не смогли найти виновных в инциденте с рассыпанным на границе с Украиной украинским зерном, сообщила пресс-секретарь полиции... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T21:11
2024-02-20T21:11
2024-02-20T21:11
в мире
украина
польша
гданьск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928497731_0:1:1268:714_1920x0_80_0_0_4ed122c827809d61969a2f75f3df4e66.jpg
ВАРШАВА, 20 фев – РИА Новости. Правоохранительные органы Польши не смогли найти виновных в инциденте с рассыпанным на границе с Украиной украинским зерном, сообщила пресс-секретарь полиции Янна Голиш в интервью агентству PAP. Ранее протестующие фермеры в Польше высыпали на железнодорожные пути на польско-украинском погранпереходе в Медыке два вагона украинской кукурузы, протестуя против поставок сельхозпродукции с Украины. Как сообщает полиция, в какой-то момент в ходе протеста "группа из 25 фермеров направилась с места проведения акции до близлежащих железнодорожных путей". Полиция приказала протестующим покинуть железнодорожные пути. Через несколько минут один из протестующих призвал покинуть пути, во избежание трагедии, так как поступила информация о том, что поезд вот-вот отправится. После того как протестующие покинули железнодорожные пути, полиция обнаружила на месте скопления людей небольшое количество зерна. "Полиции так и не удалось найти виновных в инциденте с рассыпанным украинским зерном", - заявила Голиш. Согласно агентству, присутствовавший на месте фотокорреспондент РАР Дариуш Дельманович сообщил, "что группа, перешедшая рельсы, насчитывала несколько десятков, а может быть, даже сотню человек". Также он добавил, что "видел рассыпанную кукурузу рядом с двумя вагонами, но не видел момента, когда зерно было рассыпано". На инцидент с зерном остро отреагировал посол Украины в Польше Василий Зварыч. По его словам, польская полиция должна решительно отреагировать и наказать тех, кто нарушает право. Общепольский протест фермеров начался более недели назад. Они выступают против поставок с Украины сельскохозяйственной продукции, которая негативно сказывается на благополучии польских аграриев. Массовые выступления фермеров, согласно карте, размещенной польским институтом сельского хозяйства, наблюдаются во вторник по всей стране. Аграрии блокируют дороги также и в отдаленных от границы с Украиной регионах. Заблокированы многие ведущие трассы. Проблемы есть даже в центре Гданьска на севере страны и в Познани на северо-западе. Полиция направляет водителей к путям объезда.
https://ria.ru/20240220/fermer-1928509943.html
https://ria.ru/20240220/protest-1928502660.html
украина
польша
гданьск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928497731_316:0:1268:714_1920x0_80_0_0_48d74530d5c565edeba3f20a25ea73ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, гданьск
В мире, Украина, Польша, Гданьск
Польская полиция отреагировала на инцидент с рассыпанным украинским зерном
Польская полиция не нашла виновных в инциденте с рассыпанным украинским зерном
ВАРШАВА, 20 фев – РИА Новости. Правоохранительные органы Польши не смогли найти виновных в инциденте с рассыпанным на границе с Украиной украинским зерном, сообщила пресс-секретарь полиции Янна Голиш в интервью агентству PAP.
Ранее протестующие фермеры в Польше высыпали на железнодорожные пути на польско-украинском погранпереходе в Медыке два вагона украинской кукурузы, протестуя против поставок сельхозпродукции с Украины.
Польский фермер назвал причину протестов на границе с Украиной
Как сообщает полиция, в какой-то момент в ходе протеста "группа из 25 фермеров направилась с места проведения акции до близлежащих железнодорожных путей". Полиция приказала протестующим покинуть железнодорожные пути. Через несколько минут один из протестующих призвал покинуть пути, во избежание трагедии, так как поступила информация о том, что поезд вот-вот отправится.
После того как протестующие покинули железнодорожные пути, полиция обнаружила на месте скопления людей небольшое количество зерна. "Полиции так и не удалось найти виновных в инциденте с рассыпанным украинским зерном", - заявила Голиш.
Согласно агентству, присутствовавший на месте фотокорреспондент РАР Дариуш Дельманович сообщил, "что группа, перешедшая рельсы, насчитывала несколько десятков, а может быть, даже сотню человек". Также он добавил, что "видел рассыпанную кукурузу рядом с двумя вагонами, но не видел момента, когда зерно было рассыпано".
На инцидент с зерном остро отреагировал посол Украины в Польше Василий Зварыч. По его словам, польская полиция должна решительно отреагировать и наказать тех, кто нарушает право.
Общепольский протест фермеров начался более недели назад. Они выступают против поставок с Украины сельскохозяйственной продукции, которая негативно сказывается на благополучии польских аграриев. Массовые выступления фермеров, согласно карте, размещенной польским институтом сельского хозяйства, наблюдаются во вторник по всей стране. Аграрии блокируют дороги также и в отдаленных от границы с Украиной регионах. Заблокированы многие ведущие трассы. Проблемы есть даже в центре Гданьска
на севере страны и в Познани
на северо-западе. Полиция направляет водителей к путям объезда.
Польские фермеры призвали к выходу страны из ЕС