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В Польше фермеры высыпали два вагона кукурузы у границы с Украиной
В Польше фермеры высыпали два вагона кукурузы у границы с Украиной - РИА Новости, 20.02.2024
В Польше фермеры высыпали два вагона кукурузы у границы с Украиной
Протестующие фермеры в Польше высыпали на железнодорожные пути на польско-украинском погранпереходе в Медыке два вагона украинской кукурузы, протестуя против... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T13:49
2024-02-20T13:49
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ВАРШАВА, 20 фев – РИА Новости. Протестующие фермеры в Польше высыпали на железнодорожные пути на польско-украинском погранпереходе в Медыке два вагона украинской кукурузы, протестуя против поставок сельхозпродукции с Украины, передает в соцсети Х портал Magazyn Rolniczy. "Довольно нелегальных поставок с Украины", - скандируют собравшиеся. Массовая акция протеста фермеров началась в разных уголках Польши, в том числе на погранпереходах с Украиной. По имеющейся информации, помимо Медыки, до вечера протестующие намерены блокировать подъезд к КПП в Дорохуске. Массовые выступления фермеров, согласно карте, размещенной польским институтом сельского хозяйства, наблюдаются по всей стране. Аграрии блокируют дороги также и в отдаленных от границы с Украиной регионах. Заблокированы многие ведущие трассы. Проблемы с движением есть даже в центре Гданьска на севере страны и в Познани на северо-западе. Полиция направляет водителей к путям объезда. Общепольский протест фермеров начался более недели назад. Они протестуют против поставок с Украины сельскохозяйственной продукции, которая негативно сказывается на благополучии польских аграриев.
https://ria.ru/20240220/ukraina-1928434094.html
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украина, польша, гданьск, в мире
Украина, Польша, Гданьск, В мире
В Польше фермеры высыпали два вагона кукурузы у границы с Украиной
Magazyn Rolniczy: польские фермеры высыпали кукурузу у границы с Украиной
ВАРШАВА, 20 фев – РИА Новости. Протестующие фермеры в Польше высыпали на железнодорожные пути на польско-украинском погранпереходе в Медыке два вагона украинской кукурузы, протестуя против поставок сельхозпродукции с Украины, передает в соцсети Х портал Magazyn Rolniczy.
"Довольно нелегальных поставок с Украины", - скандируют собравшиеся.
МИД Украины считает протест польских фермеров политически мотивированным
Массовая акция протеста фермеров началась в разных уголках Польши, в том числе на погранпереходах с Украиной. По имеющейся информации, помимо Медыки, до вечера протестующие намерены блокировать подъезд к КПП в Дорохуске.
Массовые выступления фермеров, согласно карте, размещенной польским институтом сельского хозяйства, наблюдаются по всей стране. Аграрии блокируют дороги также и в отдаленных от границы с Украиной регионах. Заблокированы многие ведущие трассы. Проблемы с движением есть даже в центре Гданьска на севере страны и в Познани на северо-западе. Полиция направляет водителей к путям объезда.
Общепольский протест фермеров начался более недели назад. Они протестуют против поставок с Украины сельскохозяйственной продукции, которая негативно сказывается на благополучии польских аграриев.
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