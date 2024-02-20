https://ria.ru/20240220/polsha-1928457947.html

В Польше фермеры высыпали два вагона кукурузы у границы с Украиной

В Польше фермеры высыпали два вагона кукурузы у границы с Украиной - РИА Новости, 20.02.2024

В Польше фермеры высыпали два вагона кукурузы у границы с Украиной

Протестующие фермеры в Польше высыпали на железнодорожные пути на польско-украинском погранпереходе в Медыке два вагона украинской кукурузы, протестуя против... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T13:49

2024-02-20T13:49

2024-02-20T13:49

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ВАРШАВА, 20 фев – РИА Новости. Протестующие фермеры в Польше высыпали на железнодорожные пути на польско-украинском погранпереходе в Медыке два вагона украинской кукурузы, протестуя против поставок сельхозпродукции с Украины, передает в соцсети Х портал Magazyn Rolniczy. "Довольно нелегальных поставок с Украины", - скандируют собравшиеся. Массовая акция протеста фермеров началась в разных уголках Польши, в том числе на погранпереходах с Украиной. По имеющейся информации, помимо Медыки, до вечера протестующие намерены блокировать подъезд к КПП в Дорохуске. Массовые выступления фермеров, согласно карте, размещенной польским институтом сельского хозяйства, наблюдаются по всей стране. Аграрии блокируют дороги также и в отдаленных от границы с Украиной регионах. Заблокированы многие ведущие трассы. Проблемы с движением есть даже в центре Гданьска на севере страны и в Познани на северо-западе. Полиция направляет водителей к путям объезда. Общепольский протест фермеров начался более недели назад. Они протестуют против поставок с Украины сельскохозяйственной продукции, которая негативно сказывается на благополучии польских аграриев.

https://ria.ru/20240220/ukraina-1928434094.html

https://ria.ru/20240220/ukraina-1928370489.html

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