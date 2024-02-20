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Более 14,7 тысячи подъездов жилых домов отремонтируют в Москве в этом году
Более 14,7 тысячи подъездов жилых домов отремонтируют в Москве в этом году - РИА Новости, 20.02.2024
Более 14,7 тысячи подъездов жилых домов отремонтируют в Москве в этом году
Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году проведут ремонт в более 14,7 тысячи подъездах многоквартирных домов, сообщил журналистам во вторник... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T09:58
2024-02-20T09:58
2024-02-20T09:58
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году проведут ремонт в более 14,7 тысячи подъездах многоквартирных домов, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В этом году запланирован ремонт в более 14,7 тысячи подъездах", отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что в обязательный перечень работ входит косметический ремонт - покраска входных групп, потолков и стен. "В рамках работ убираем в специальные короба электрическую проводку, обновляем теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила, другие поврежденные элементы и конструкции. При необходимости проводится ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, замена табличек этажности и осветительных приборов", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что о датах начала ремонта жителей предупреждают заранее, соответствующая информация размещается на информационных стендах и в местах общего пользования.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Более 14,7 тысячи подъездов жилых домов отремонтируют в Москве в этом году
Бирюков: более 14,7 тыс подъездов жилых домов отремонтируют в Москве в этом году
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году проведут ремонт в более 14,7 тысячи подъездах многоквартирных домов, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В этом году запланирован ремонт в более 14,7 тысячи подъездах", отметил Бирюков.
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Заместитель мэра пояснил, что в обязательный перечень работ входит косметический ремонт - покраска входных групп, потолков и стен.
"В рамках работ убираем в специальные короба электрическую проводку, обновляем теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила, другие поврежденные элементы и конструкции. При необходимости проводится ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, замена табличек этажности и осветительных приборов", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что о датах начала ремонта жителей предупреждают заранее, соответствующая информация размещается на информационных стендах и в местах общего пользования.
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