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Новые меры поддержки для детей-льготников утвердили в Липецкой области - РИА Новости, 20.02.2024
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Липецкая область
 
15:50 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/podderzhka-1928504177.html
Новые меры поддержки для детей-льготников утвердили в Липецкой области
Новые меры поддержки для детей-льготников утвердили в Липецкой области - РИА Новости, 20.02.2024
Новые меры поддержки для детей-льготников утвердили в Липецкой области
В Липецкой области во вторник утвердили новые меры поддержки для льготных категорий детей, а также для сирот из числа студентов, обучающихся в высших учебных... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T15:50
2024-02-20T15:50
липецкая область
игорь артамонов
поддержка
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ЛИПЕЦК, 20 фев - РИА Новости. В Липецкой области во вторник утвердили новые меры поддержки для льготных категорий детей, а также для сирот из числа студентов, обучающихся в высших учебных заведениях региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он же выступил инициатором этих мер господдержки. Артамонов пояснил, что с этого года бесплатные путевки в загородные лагеря Липецкой области льготные категории детей теперь будут получать не до 15, а до 17 лет. Воспользоваться новшеством смогут сразу несколько категорий детей: из многодетных семей, малообеспеченных семей, дети-сироты и участников СВО. "Замечательно, что у льготных категорий детей появится возможность дольше отдыхать в загородных лагерях. Теперь наши мальчики и девочки смогут провести больше времени на отдыхе", - прокомментировал губернатор. Еще один законопроект о новых мерах господдержки касается компенсации платы за обучение детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Теперь студенты-льготники смогут возместить 50% процентов стоимости обучения в средних или высших учебных заведениях региона. "Поддержка молодых людей, которые особенно в ней нуждаются, — наша прямая обязанность. Новые меры помогут нашим будущим молодым специалистам, регион ждет их на предприятиях области", - отметил Артамонов. Он добавил, что на сегодняшний день платное образование получают порядка 60 сирот, все они смогут воспользоваться данной мерой поддержки. Она распространяется на очную форму обучения по аккредитованным специальностям.
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игорь артамонов, поддержка
Липецкая область, Игорь Артамонов, поддержка

Новые меры поддержки для детей-льготников утвердили в Липецкой области

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЛИПЕЦК, 20 фев - РИА Новости. В Липецкой области во вторник утвердили новые меры поддержки для льготных категорий детей, а также для сирот из числа студентов, обучающихся в высших учебных заведениях региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он же выступил инициатором этих мер господдержки. Артамонов пояснил, что с этого года бесплатные путевки в загородные лагеря Липецкой области льготные категории детей теперь будут получать не до 15, а до 17 лет. Воспользоваться новшеством смогут сразу несколько категорий детей: из многодетных семей, малообеспеченных семей, дети-сироты и участников СВО.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
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"Замечательно, что у льготных категорий детей появится возможность дольше отдыхать в загородных лагерях. Теперь наши мальчики и девочки смогут провести больше времени на отдыхе", - прокомментировал губернатор.
Еще один законопроект о новых мерах господдержки касается компенсации платы за обучение детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Теперь студенты-льготники смогут возместить 50% процентов стоимости обучения в средних или высших учебных заведениях региона.
"Поддержка молодых людей, которые особенно в ней нуждаются, — наша прямая обязанность. Новые меры помогут нашим будущим молодым специалистам, регион ждет их на предприятиях области", - отметил Артамонов.
Он добавил, что на сегодняшний день платное образование получают порядка 60 сирот, все они смогут воспользоваться данной мерой поддержки. Она распространяется на очную форму обучения по аккредитованным специальностям.
 
Липецкая областьИгорь Артамоновподдержка
 
 
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