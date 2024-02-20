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Евгений Матушкин рассказал о мерах поддержки семей с детьми на Тамбовщине - РИА Новости, 20.02.2024
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Тамбовская область
 
13:40 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/podderzhka-1928448499.html
Евгений Матушкин рассказал о мерах поддержки семей с детьми на Тамбовщине
Евгений Матушкин рассказал о мерах поддержки семей с детьми на Тамбовщине - РИА Новости, 20.02.2024
Евгений Матушкин рассказал о мерах поддержки семей с детьми на Тамбовщине
В Тамбовской области выстроена комплексная система поддержки семей с детьми, мерами соцподдержки пользуются более 33 тысяч семей, в которых воспитывается около... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T13:40
2024-02-20T13:40
тамбовская область
евгений матушкин глава тамбовской облдумы
тамбовская областная дума
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ТАМБОВ, 20 фев - РИА Новости. В Тамбовской области выстроена комплексная система поддержки семей с детьми, мерами соцподдержки пользуются более 33 тысяч семей, в которых воспитывается около 63 тысяч детей, сообщил председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин на встрече членов комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства с депутатами Облдумы и представителями традиционных конфессий. "Особое внимание мы уделяем многодетным семьям, и эффективность реализуемых мер поддержки подтверждается увеличением количества семей такой категории. В целом в Тамбовской области получателями мер социальной поддержки являются более 33 тысяч семей, в которых воспитывается около 63 тысяч детей. Из них 11260 семей являются многодетными, в них воспитываются 37757 детей. Закон области "О социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области" предусматривает предоставление 18 мер социальной поддержки многодетным семьям", - привели слова Матушкина в пресс-службе регионального парламента. По его словам, наиболее значимыми мерами социальной поддержки являются компенсация расходов за коммунальные услуги, предоставление земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, ИЖС, садоводства и огородничества, а также выплата на приобретение или строительство жилья при рождении одновременно трех и более детей или при повторном рождении в трехлетнем периоде одновременно двух или нескольких детей в семье, нуждающейся в улучшении жилищных условий. В Тамбовской области предоставляется ежемесячная денежная выплата на третьего и последующего ребенка до достижения ребенком трех лет. В 2024 году размер выплаты составляет 12971 рубль. Получателями этих выплат на 1 февраля 2024 года является 4291 семья, в которых воспитываются 4599 детей. Кроме того, при рождении в многодетной семье третьего и последующих детей выплачивается областной материнский капитал в сумме 100 тысяч рублей на приобретение, строительство, газификацию жилого помещения, на реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства и иные цели. Осуществляется субсидирование процентной ставки по одному кредитному договору, полученному для возмещения расходов на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства или на приобретение строительных материалов и строительство жилья. Также предусмотрена выплата на приобретение одной головы крупного рогатого скота молочного направления многодетной семье, в составе которой пять и более детей, не имеющей в своем подсобном хозяйстве крупного рогатого скота молочного направления. Многодетным семьям предоставляется бесплатный проезд по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, возмещаются расходы за обучение каждого члена многодетной семьи в организациях профобразования. Матушкин также напомнил об освобождении от уплаты транспортного налога одного из родителей в многодетной семье, о мере социальной поддержки по газификации в размере 110 тысяч рублей на один жилой объект, праве на получение бесплатной юридической помощи гражданам из многодетных семей. Глава Облдумы подчеркнул, что областное законодательство, направленное на поддержку многодетных семей, постоянно совершенствуется. Например, в 2023 году принят закон, согласно которому многодетным семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, по их выбору предоставляется единовременная денежная выплата в размере 150 тысяч рублей вместо земельных участков под ИЖС. Также в прошлом году по инициативе профильного комитета областной Думы были приняты изменения, позволившие гражданам из многодетных семей сохранить право на получение земельного участка при достижении совершеннолетия их детьми или одним из детей, а также в случае гибели их совершеннолетних детей в ходе специальной военной операции. По итогам встречи председатель комитета Госдумы Нина Останина объявила Матушкину Благодарность комитета за значительный вклад в совершенствование регионального законодательства в сфере социальной поддержки семей.
https://ria.ru/20240131/matushkin-1924663887.html
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евгений матушкин глава тамбовской облдумы, тамбовская областная дума
Тамбовская область, Евгений Матушкин глава Тамбовской облдумы, Тамбовская областная Дума

Евгений Матушкин рассказал о мерах поддержки семей с детьми на Тамбовщине

© Фото : пресс-служба Тамбовской областной ДумыПредседатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин и председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин и председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© Фото : пресс-служба Тамбовской областной Думы
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин и председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина
Читать ria.ru в
ТАМБОВ, 20 фев - РИА Новости. В Тамбовской области выстроена комплексная система поддержки семей с детьми, мерами соцподдержки пользуются более 33 тысяч семей, в которых воспитывается около 63 тысяч детей, сообщил председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин на встрече членов комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства с депутатами Облдумы и представителями традиционных конфессий.
"Особое внимание мы уделяем многодетным семьям, и эффективность реализуемых мер поддержки подтверждается увеличением количества семей такой категории. В целом в Тамбовской области получателями мер социальной поддержки являются более 33 тысяч семей, в которых воспитывается около 63 тысяч детей. Из них 11260 семей являются многодетными, в них воспитываются 37757 детей. Закон области "О социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области" предусматривает предоставление 18 мер социальной поддержки многодетным семьям", - привели слова Матушкина в пресс-службе регионального парламента.
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По его словам, наиболее значимыми мерами социальной поддержки являются компенсация расходов за коммунальные услуги, предоставление земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, ИЖС, садоводства и огородничества, а также выплата на приобретение или строительство жилья при рождении одновременно трех и более детей или при повторном рождении в трехлетнем периоде одновременно двух или нескольких детей в семье, нуждающейся в улучшении жилищных условий.
В Тамбовской области предоставляется ежемесячная денежная выплата на третьего и последующего ребенка до достижения ребенком трех лет. В 2024 году размер выплаты составляет 12971 рубль. Получателями этих выплат на 1 февраля 2024 года является 4291 семья, в которых воспитываются 4599 детей.
Кроме того, при рождении в многодетной семье третьего и последующих детей выплачивается областной материнский капитал в сумме 100 тысяч рублей на приобретение, строительство, газификацию жилого помещения, на реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства и иные цели. Осуществляется субсидирование процентной ставки по одному кредитному договору, полученному для возмещения расходов на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства или на приобретение строительных материалов и строительство жилья. Также предусмотрена выплата на приобретение одной головы крупного рогатого скота молочного направления многодетной семье, в составе которой пять и более детей, не имеющей в своем подсобном хозяйстве крупного рогатого скота молочного направления.
Многодетным семьям предоставляется бесплатный проезд по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, возмещаются расходы за обучение каждого члена многодетной семьи в организациях профобразования.
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Матушкин также напомнил об освобождении от уплаты транспортного налога одного из родителей в многодетной семье, о мере социальной поддержки по газификации в размере 110 тысяч рублей на один жилой объект, праве на получение бесплатной юридической помощи гражданам из многодетных семей.
Глава Облдумы подчеркнул, что областное законодательство, направленное на поддержку многодетных семей, постоянно совершенствуется. Например, в 2023 году принят закон, согласно которому многодетным семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, по их выбору предоставляется единовременная денежная выплата в размере 150 тысяч рублей вместо земельных участков под ИЖС. Также в прошлом году по инициативе профильного комитета областной Думы были приняты изменения, позволившие гражданам из многодетных семей сохранить право на получение земельного участка при достижении совершеннолетия их детьми или одним из детей, а также в случае гибели их совершеннолетних детей в ходе специальной военной операции.
По итогам встречи председатель комитета Госдумы Нина Останина объявила Матушкину Благодарность комитета за значительный вклад в совершенствование регионального законодательства в сфере социальной поддержки семей.
 
Тамбовская областьЕвгений Матушкин глава Тамбовской облдумыТамбовская областная Дума
 
 
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