Около 12 млрд рублей поддержки получили предприниматели ДФО
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудница тепличного комплекса по выращиванию овощей в Приморском крае подвязывает помидоры
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Консолидированный объем финансовой поддержки МСП Банка, дочерней организации Корпорации МСП, в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) в 2023 году составил около 12 миллиардов рублей, что на 40% больше, чем показатель 2022 года, сообщает пресс-служба банка.
Лидерами среди регионов по объему привлеченного финансирования стали Приморский край (3,5 миллиарда рублей), Сахалинская область (1,7 миллиарда рублей), Хабаровский край (1,6 миллиарда рублей).
"Уже несколько лет в регионе сохраняется стабильный прирост объемов кредитования сегмента МСП. <…> Больше половины кредитов, выданных компаниям МСП на Дальнем Востоке, касается сфер промышленности, сельского хозяйства и туризма. Также значительное количество заявок на финансовую поддержку мы получаем от предпринимателей, занимающихся логистикой", — отметил председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, его слова приводит пресс-служба.
МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Его инициировал президент России Владимир Путин, реализацию курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.