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Около 12 млрд рублей поддержки получили предприниматели ДФО - РИА Новости, 20.02.2024
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11:00 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/podderzhka-1928396219.html
Около 12 млрд рублей поддержки получили предприниматели ДФО
Около 12 млрд рублей поддержки получили предприниматели ДФО - РИА Новости, 20.02.2024
Около 12 млрд рублей поддержки получили предприниматели ДФО
Консолидированный объем финансовой поддержки МСП Банка, дочерней организации Корпорации МСП, в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) в 2023 году составил... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T11:00
2024-02-20T11:00
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мсп банк
поддержка бизнеса
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андрей белоусов
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Консолидированный объем финансовой поддержки МСП Банка, дочерней организации Корпорации МСП, в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) в 2023 году составил около 12 миллиардов рублей, что на 40% больше, чем показатель 2022 года, сообщает пресс-служба банка.Лидерами среди регионов по объему привлеченного финансирования стали Приморский край (3,5 миллиарда рублей), Сахалинская область (1,7 миллиарда рублей), Хабаровский край (1,6 миллиарда рублей)."Уже несколько лет в регионе сохраняется стабильный прирост объемов кредитования сегмента МСП. &lt;…&gt; Больше половины кредитов, выданных компаниям МСП на Дальнем Востоке, касается сфер промышленности, сельского хозяйства и туризма. Также значительное количество заявок на финансовую поддержку мы получаем от предпринимателей, занимающихся логистикой", — отметил председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, его слова приводит пресс-служба.МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Его инициировал президент России Владимир Путин, реализацию курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
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твой бизнес – новости, мсп банк, поддержка бизнеса , россия, андрей белоусов, иван подберезняк
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, МСП Банк, Поддержка бизнеса , Россия, Андрей Белоусов, Иван Подберезняк

Около 12 млрд рублей поддержки получили предприниматели ДФО

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудница тепличного комплекса по выращиванию овощей в Приморском крае подвязывает помидоры
Сотрудница тепличного комплекса по выращиванию овощей в Приморском крае подвязывает помидоры - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Консолидированный объем финансовой поддержки МСП Банка, дочерней организации Корпорации МСП, в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) в 2023 году составил около 12 миллиардов рублей, что на 40% больше, чем показатель 2022 года, сообщает пресс-служба банка.
Лидерами среди регионов по объему привлеченного финансирования стали Приморский край (3,5 миллиарда рублей), Сахалинская область (1,7 миллиарда рублей), Хабаровский край (1,6 миллиарда рублей).
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16 февраля, 10:59
"Уже несколько лет в регионе сохраняется стабильный прирост объемов кредитования сегмента МСП. <…> Больше половины кредитов, выданных компаниям МСП на Дальнем Востоке, касается сфер промышленности, сельского хозяйства и туризма. Также значительное количество заявок на финансовую поддержку мы получаем от предпринимателей, занимающихся логистикой", — отметил председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, его слова приводит пресс-служба.
МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Его инициировал президент России Владимир Путин, реализацию курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиМСП БанкПоддержка бизнесаРоссияАндрей БелоусовИван Подберезняк
 
 
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