https://ria.ru/20240220/podderzhka-1928396219.html

Около 12 млрд рублей поддержки получили предприниматели ДФО

Около 12 млрд рублей поддержки получили предприниматели ДФО - РИА Новости, 20.02.2024

Около 12 млрд рублей поддержки получили предприниматели ДФО

Консолидированный объем финансовой поддержки МСП Банка, дочерней организации Корпорации МСП, в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) в 2023 году составил... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T11:00

2024-02-20T11:00

2024-02-20T11:00

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Консолидированный объем финансовой поддержки МСП Банка, дочерней организации Корпорации МСП, в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) в 2023 году составил около 12 миллиардов рублей, что на 40% больше, чем показатель 2022 года, сообщает пресс-служба банка.Лидерами среди регионов по объему привлеченного финансирования стали Приморский край (3,5 миллиарда рублей), Сахалинская область (1,7 миллиарда рублей), Хабаровский край (1,6 миллиарда рублей)."Уже несколько лет в регионе сохраняется стабильный прирост объемов кредитования сегмента МСП. <…> Больше половины кредитов, выданных компаниям МСП на Дальнем Востоке, касается сфер промышленности, сельского хозяйства и туризма. Также значительное количество заявок на финансовую поддержку мы получаем от предпринимателей, занимающихся логистикой", — отметил председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, его слова приводит пресс-служба.МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Его инициировал президент России Владимир Путин, реализацию курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, мсп банк, поддержка бизнеса , россия, андрей белоусов, иван подберезняк