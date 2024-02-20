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Ким Чен Ын получил в подарок от Путина российский автомобиль - РИА Новости, 20.02.2024
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01:42 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/podarok-1928358041.html
Ким Чен Ын получил в подарок от Путина российский автомобиль
Ким Чен Ын получил в подарок от Путина российский автомобиль - РИА Новости, 20.02.2024
Ким Чен Ын получил в подарок от Путина российский автомобиль
Лидер КНДР Ким Чен Ын получил в подарок от президента России Владимира Путина автомобиль российского производства, передает северокорейское Центральное... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T01:42
2024-02-20T01:42
в мире
россия
ким чен ын
владимир путин
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын получил в подарок от президента России Владимира Путина автомобиль российского производства, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). "Председателю государственных дел КНДР товарищу Ким Чен Ыну презентовал личную машину российского производства президент РФ Владимир Владимирович Путин", - передает агентство. Согласно ЦТАК, подарок 18 февраля от российской стороны получили секретарь центрального комитета Трудовой партии КНДР Пак Чон Чхон и замглавы отдела ЦК партии, сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон. Как отмечается, сестра лидера КНДР заявила, что этот подарок служит ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран. Она также передала российской стороне благодарность Ким Чен Ына Путину. В сентябре 2023 года во время визита Ким Чен Ына в Россию Путин продемонстрировал ему Aurus. Российский лидер уже несколько лет использует этот лимузин, иногда демонстрирует его иностранным коллегам, некоторые из них проявили интерес к автомобилю.
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в мире, россия, ким чен ын, владимир путин, кндр (северная корея)
В мире, Россия, Ким Чен Ын, Владимир Путин, КНДР (Северная Корея)
Ким Чен Ын получил в подарок от Путина российский автомобиль

ЦТАК: Ким Чен Ын получил в подарок от Путина автомобиль российского производства

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын получил в подарок от президента России Владимира Путина автомобиль российского производства, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
«
"Председателю государственных дел КНДР товарищу Ким Чен Ыну презентовал личную машину российского производства президент РФ Владимир Владимирович Путин", - передает агентство.
Согласно ЦТАК, подарок 18 февраля от российской стороны получили секретарь центрального комитета Трудовой партии КНДР Пак Чон Чхон и замглавы отдела ЦК партии, сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон. Как отмечается, сестра лидера КНДР заявила, что этот подарок служит ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран. Она также передала российской стороне благодарность Ким Чен Ына Путину.
В сентябре 2023 года во время визита Ким Чен Ына в Россию Путин продемонстрировал ему Aurus. Российский лидер уже несколько лет использует этот лимузин, иногда демонстрирует его иностранным коллегам, некоторые из них проявили интерес к автомобилю.
Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов и кандидат в члены политбюро ЦК ТПК, ответственный секретарь Пхеньянского городского комитета ТПК Ким Су Гир во время встречи в Москве. 13 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Зюганов встретился с Трудовой партией КНДР
13 февраля, 16:38
 
В миреРоссияКим Чен ЫнВладимир ПутинКНДР (Северная Корея)
 
 
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