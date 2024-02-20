https://ria.ru/20240220/podarok-1928358041.html
Ким Чен Ын получил в подарок от Путина российский автомобиль
Ким Чен Ын получил в подарок от Путина российский автомобиль - РИА Новости, 20.02.2024
Ким Чен Ын получил в подарок от Путина российский автомобиль
Лидер КНДР Ким Чен Ын получил в подарок от президента России Владимира Путина автомобиль российского производства, передает северокорейское Центральное... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T01:42
2024-02-20T01:42
2024-02-20T01:42
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын получил в подарок от президента России Владимира Путина автомобиль российского производства, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). "Председателю государственных дел КНДР товарищу Ким Чен Ыну презентовал личную машину российского производства президент РФ Владимир Владимирович Путин", - передает агентство. Согласно ЦТАК, подарок 18 февраля от российской стороны получили секретарь центрального комитета Трудовой партии КНДР Пак Чон Чхон и замглавы отдела ЦК партии, сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон. Как отмечается, сестра лидера КНДР заявила, что этот подарок служит ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран. Она также передала российской стороне благодарность Ким Чен Ына Путину. В сентябре 2023 года во время визита Ким Чен Ына в Россию Путин продемонстрировал ему Aurus. Российский лидер уже несколько лет использует этот лимузин, иногда демонстрирует его иностранным коллегам, некоторые из них проявили интерес к автомобилю.
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в мире, россия, ким чен ын, владимир путин, кндр (северная корея)
В мире, Россия, Ким Чен Ын, Владимир Путин, КНДР (Северная Корея)
Ким Чен Ын получил в подарок от Путина российский автомобиль
ЦТАК: Ким Чен Ын получил в подарок от Путина автомобиль российского производства