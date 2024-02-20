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Минцифры анонсировало обсуждение новой стратегии "Почты России" - РИА Новости, 20.02.2024
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13:12 20.02.2024 (обновлено: 13:32 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/pochta-1928441353.html
Минцифры анонсировало обсуждение новой стратегии "Почты России"
Минцифры анонсировало обсуждение новой стратегии "Почты России" - РИА Новости, 20.02.2024
Минцифры анонсировало обсуждение новой стратегии "Почты России"
Минцифры РФ в начале марта начнет обсуждать новую стратегию "Почты России" с учетом потребностей населения, бизнеса и маркетплейсов, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T13:12
2024-02-20T13:32
экономика
россия
максут шадаев
почта россии
министерство финансов рф (минфин россии)
технологии
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Минцифры РФ в начале марта начнет обсуждать новую стратегию "Почты России" с учетом потребностей населения, бизнеса и маркетплейсов, сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев. "Наша задача сейчас самая главная - сформулировать целевой образ, что такое "Почта России" для государства на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Для этого мы должны собрать потребности разных целевых групп - что такое для населения, что такое для бизнеса, что такое для маркетплейсов. Мы такую подготовительную сессию проведем в начале марта, где послушаем всех, чтобы собрать целевой облик", - рассказал Шадаев. В начале декабря Шадаев заявил журналистам, что Минцифры планирует представить правительству РФ стратегию развития "Почты России" в первом квартале 2024 года. "Почта России" в ноябре получила поручение до конца первого квартала 2024 года предоставить план по оптимизации работы за счет ее внутренних резервов. Как отмечал Шадаев, принято решение сконцентрироваться на повышении внутренней эффективности компании, а также оценить внутренние резервы. В октябре замгендиректора "Почты России" Елена Степина предложила рассмотреть докапитализацию компании на 20-30 миллиардов рублей, в том числе для снижения долговых обязательств. По ее словам, в случае выдачи кредитных обязательств оператору нужно около 20 миллиардов рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Степина напомнила, что процентные обязательства компании составляют 11 миллиардов рублей за 2023 год. Однако позже источник РИА Новости в финансово-экономических кругах сообщил, что Минфин не рассматривает вариант покрытия долгов "Почты России" за счет средств ФНБ.
https://ria.ru/20231218/pochta-1916416185.html
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экономика, россия, максут шадаев, почта россии, министерство финансов рф (минфин россии), технологии
Экономика, Россия, Максут Шадаев, Почта России, Министерство финансов РФ (Минфин России), Технологии
Минцифры анонсировало обсуждение новой стратегии "Почты России"

Шадаев: Минцифры в начале марта начнет обсуждать новую стратегию "Почты России"

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛоготип в отделении "Почты России"
Логотип в отделении Почты России - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Логотип в отделении "Почты России". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Минцифры РФ в начале марта начнет обсуждать новую стратегию "Почты России" с учетом потребностей населения, бизнеса и маркетплейсов, сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев.
"Наша задача сейчас самая главная - сформулировать целевой образ, что такое "Почта России" для государства на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Для этого мы должны собрать потребности разных целевых групп - что такое для населения, что такое для бизнеса, что такое для маркетплейсов. Мы такую подготовительную сессию проведем в начале марта, где послушаем всех, чтобы собрать целевой облик", - рассказал Шадаев.
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В начале декабря Шадаев заявил журналистам, что Минцифры планирует представить правительству РФ стратегию развития "Почты России" в первом квартале 2024 года.
"Почта России" в ноябре получила поручение до конца первого квартала 2024 года предоставить план по оптимизации работы за счет ее внутренних резервов. Как отмечал Шадаев, принято решение сконцентрироваться на повышении внутренней эффективности компании, а также оценить внутренние резервы.
В октябре замгендиректора "Почты России" Елена Степина предложила рассмотреть докапитализацию компании на 20-30 миллиардов рублей, в том числе для снижения долговых обязательств. По ее словам, в случае выдачи кредитных обязательств оператору нужно около 20 миллиардов рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Степина напомнила, что процентные обязательства компании составляют 11 миллиардов рублей за 2023 год.
Однако позже источник РИА Новости в финансово-экономических кругах сообщил, что Минфин не рассматривает вариант покрытия долгов "Почты России" за счет средств ФНБ.
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