https://ria.ru/20240220/pochta-1928441353.html

Минцифры анонсировало обсуждение новой стратегии "Почты России"

Минцифры анонсировало обсуждение новой стратегии "Почты России" - РИА Новости, 20.02.2024

Минцифры анонсировало обсуждение новой стратегии "Почты России"

Минцифры РФ в начале марта начнет обсуждать новую стратегию "Почты России" с учетом потребностей населения, бизнеса и маркетплейсов, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T13:12

2024-02-20T13:12

2024-02-20T13:32

экономика

россия

максут шадаев

почта россии

министерство финансов рф (минфин россии)

технологии

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Минцифры РФ в начале марта начнет обсуждать новую стратегию "Почты России" с учетом потребностей населения, бизнеса и маркетплейсов, сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев. "Наша задача сейчас самая главная - сформулировать целевой образ, что такое "Почта России" для государства на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Для этого мы должны собрать потребности разных целевых групп - что такое для населения, что такое для бизнеса, что такое для маркетплейсов. Мы такую подготовительную сессию проведем в начале марта, где послушаем всех, чтобы собрать целевой облик", - рассказал Шадаев. В начале декабря Шадаев заявил журналистам, что Минцифры планирует представить правительству РФ стратегию развития "Почты России" в первом квартале 2024 года. "Почта России" в ноябре получила поручение до конца первого квартала 2024 года предоставить план по оптимизации работы за счет ее внутренних резервов. Как отмечал Шадаев, принято решение сконцентрироваться на повышении внутренней эффективности компании, а также оценить внутренние резервы. В октябре замгендиректора "Почты России" Елена Степина предложила рассмотреть докапитализацию компании на 20-30 миллиардов рублей, в том числе для снижения долговых обязательств. По ее словам, в случае выдачи кредитных обязательств оператору нужно около 20 миллиардов рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Степина напомнила, что процентные обязательства компании составляют 11 миллиардов рублей за 2023 год. Однако позже источник РИА Новости в финансово-экономических кругах сообщил, что Минфин не рассматривает вариант покрытия долгов "Почты России" за счет средств ФНБ.

https://ria.ru/20231218/pochta-1916416185.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, максут шадаев, почта россии, министерство финансов рф (минфин россии), технологии